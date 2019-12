Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tanzen, basteln, Spaß haben

Im ersten Quartal 2020 sollen in der Awo-Begegnungsstätte im Pößnecker Stadtzentrum nicht weniger als 32 Veranstaltungen stattfinden. Das teilte Michaela Wild, Pößnecker Quartiersmanagerin der Arbeiterwohlfahrt Saale-Orla und Leiterin der Begegnungsstätte, mit.

Wie ein roter Faden ziehen sich Veranstaltungen mit dem Motto „Sport und Spaß“ durchs Programm. Hier stehen altersgerechte Gymnastik für die meist älteren Besucher der Begegnungsstätte und Entspannungsübungen in Mittelpunkt, erstmals am 7. Januar ab 9.30 Uhr.

Zur gesunden Bewegung animieren auch mehrere Tanzschnupperkurse. In Gesellschaftstänzen kann man sich mit Klaus Böttcher und Michaela Wild üben, erstmals am 14. Januar ab 15.30 Uhr.

Am 15. Januar und 4. März wird jeweils ab 13 Uhr getöpfert. Und am 23. Januar ab 14 Uhr wird einmal mehr in Zusammenarbeit mit der Landespolizeiinspektion Saalfeld aufgezeigt, wie man sich vor Trickbetrügern schützen kann. Am 24. Februar ab 14 Uhr, zum Rosenmontag, wird Fasching gefeiert.

Regelmäßig wird zu Vortragsnachmittagen eingeladen. So berichtet Hans-Ullrich Beck am 22. Januar, 19. Februar und 18. März jeweils ab 14 Uhr multimedial von seinen Reisen durch die Welt. Helmut Peterlein ist am 5. Februar ab 14 Uhr mit Lichtbildern über die Kraut- und die Schuhgasse in Pößneck einst und heute zu Gast. Die Serie der literarisch-musikalischen Nachmittage in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Pößneck wird am 29. Januar und 11. März jeweils ab 14 Uhr fortgesetzt.

Frühstückstreffs, Gesellschaftsspielrunden oder Bastelnachmittage runden das Programm der vor knapp zwei Jahren eröffneten Begegnungsstätte ab.

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Nähere Informationen gibt es bei Michaela Wild direkt in der Begegnungsstätte in der Brauhausgasse 3a oder unter Telefon 03647/5048882.

Das komplette Programm ist zu finden unter www.awo-sok.de, dort „Mitmachen“ und dann „Quartiersmanagement“ anklicken.