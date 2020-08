Hans Thiers ist mit seinen Büchern immer wieder im Orlatal, hier am Rande einer Lesung aus seinem ersten Buch in Triptis.

Neustadt. Kriminalrat a. D. Hans Thiers kommt mit seinen Mordfällen in die Wotufa

Hans Thiers, 74, gehörte viele Jahre der Morduntersuchungskommission (MUK) des DDR-Bezirkes Gera an und leitete diese in den 1980ern auch. In dieser Eigenschaft führten ihn seine Wege immer wieder mal ins Orlatal.