Pößneck. Weihnachtsmann erscheint in einem immer wieder beeindruckenden Schauspiel.

Tausende feiern in Pößneck das Lichterfest

In Pößneck feierten an Heiligabend wieder Tausende das Lichterfest. Das ungewöhnlich milde Wetter – acht Grad sollen es gewesen sein – hatte nach dem Gefühl langjähriger Besucher mehr Menschen zumindest als im vergangenen Jahr auf den Marktplatz gelockt. Die gute Stube der Stadt war jedenfalls bis in die Seitenstraßen hinein voll.

548. Pößnecker Lichterfest: Nele Wilhelmi war das Lichtkind. Foto: Marius Koity / OTZ

In der Regie von Petra Färber aus dem städtischen Kulturamt sahen die Besucher das Lichtkind Nele Wilhelmi wieder. Wie immer sorgten der Männergesangverein Liedertafel und eine kleine Abordnung des Posaunenchors der Landeskirchlichen Gemeinschaft von der Rathaustreppe für die passende Musik.

Drittklässlerin Celeste Marx beeindruckte viele Menschen auf den Marktplatz mit ihrer Interpretation von „Stille Nacht“. Mit einem Gedicht öffnete Lilly Schirpke, ebenfalls Drittklässlerin, das letzte Türchen des Bilke-Adventskalenders.

In seiner Weihnachtsansprache warb Bürgermeister Michael Modde (parteilos) für ein „gesundes Maß“ in allen Situationen des Lebens. Auch erinnerte er daran, dass es nichts koste, Freude zu teilen.

„Weihnachtsmann! Weihnachtsmann!“, riefen irgendwann die ungeduldig werdenden Kinder. Und dann kam er auch, verkörpert von Uwe Kramer, in einem immer wieder beeindruckenden Schauspiel auf der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Pößneck. Neben den Kameraden sorgten etliche weitere Helfer für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

548. Pößnecker Lichterfest: Tausende füllten an Heiligabend den Marktplatz. Foto: Marius Koity / OTZ

Zahlreiche Besucher kamen an die Rathaustreppe, um sich das Friedenslicht zu holen. Während die meisten Familien mit ihren Kindern nach dem Lichterfest zur heimischen Bescherung eilten, verweilten viele Frauen und Männer noch an den Glühweinständen rund um den Marktplatz und in der Breiten Straße. „Glühweinmeile 2.0“ scherzten Genießer des Heißgetränks.

Für Irritationen bei etlichen Besuchern sorgte eine Drohne, die während des Lichterfestes über der Menschenmenge flog. Es konnte an Heiligabend nicht geklärt werden, ob diese genehmigungspflichtige Aktion tatsächlich genehmigt war.

Der Lichterfest-Brauch geht auf das Mittelalter zurück. An Heiligabend wurde es zum 548. Mal gefeiert. Ursprünglich zogen die Einheimischen mit Lichtern und Laternen zur Christmette, um danach noch eine Weile beisammen zu bleiben. Das Pößnecker Lichterfest wird mitunter als einmalige Heiligabend-Tradition beschrieben und hat über die Jahre in verschiedenen Abwandlungen etliche Nachahmer gefunden.