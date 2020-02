Der Teich am Waldlehrpfad am Bismarckturm wurde bereits das Wasser abgelassen.

Teichsanierung am Waldlehrpfad am Bismarckturm

Wer seit vergangenen Donnerstag auf dem Waldlehrpfad am Bismarckturm im Forstrevier Strößwitz unterwegs war, dem wird aufgefallen sein, dass der idyllische Teich am Eisenbahnspielplatz kein Wasser mehr führt. „Das hat weder mit Vandalismus zu tun, noch haben Wühlmäuse oder Biber den Damm durchlöchert. Der Teich wurde in Vorbereitung auf eine komplette Sanierung von Mitarbeitern des Thüringenforst und in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes in Schleiz offiziell abgelassen“, erklärt Torsten Veckenstedt, Revierförster Strößwitz.

Umfangreiche Maßnahmen geplant Es ist geplant, das gesamte Umfeld zu entbuschen, den Teich von über vielen Jahrzehnten angesammeltem Schlamm zu befreien und den schon recht brüchigen Damm neu aufzubauen und mit einer Tonschürze abzudichten. Außerdem soll die alte Bachrinne wieder ausgebaggert und ein neuer Mönch zum kontrollierten Anstauen und Ablassen gesetzt werden. Auch die Sichtachse vom Rastplatz an der Eisenbahn zum Teich will man durch Entfernen von störendem Bewuchs wieder herstellen. „Diese Arbeiten sind für Frühjahr/ Sommer 2020 geplant und die Gelder dafür stehen auch schon bereit“, so Torsten Veckenstedt. Die Sanierungsarbeiten kosten rund 30.000 Euro, die zu 100 Prozent durch ein Landesförderprogramm finanziert werden. Auch wenn die Arbeiten noch nicht begonnen haben, sei es notwendig gewesen, den Teich schon jetzt abzulassen. „Einmal um nicht in die Laichzeit der vielen kleinen Fische, Molche und Frösche zu kommen, die zum Teil in ein anderes Wohngewässer umziehen mussten, zum anderen muss der Teich austrocknen, damit er zum Entschlammen mit schwerer Technik befahren werden kann“, erläutert der Revierförster. Im Zuge der Baumaßnahmen könne es im Frühjahr und Sommer zu einer gewissen Lärmbelästigung am Lehrpfad kommen. Darüber hinaus werde es teilweise nicht möglich sein, den Lehrpfad ungehindert zu durchlaufen. „Wir versuchen allerdings die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Nach den Bauarbeiten wird sich dem Auge des Besuchers wieder ein idyllisches Kleinod bieten und der Rastplatz wird einmal mehr zum Verweilen, Natur pur genießen und Einfach-mal-die-Seele-baumeln-Lassen einladen“, so Torsten Veckenstedt abschließend.