Teile von gesprengtem Zigarettenautomat fliegen 20 Meter weit - Ausfälliger Radfahrer

Pößneck / Oppurg. Das sind die Meldungen der Polizei für das Orlatal.

Zigarettenautomat gesprengt: Teile bis zu 20 Meter weit geschleudert

Dienstag vermutlich zwischen 22:15 Uhr und 22:30 Uhr sprengten Unbekannte laut Polizei mit Pyrotechnik einen Zigarettenautomaten in Höhe eines Imbisses in Oppurg und ließen eine unbekannte Menge an Zigaretten mitgehen. Die Kraft der Sprengung war so stark, dass Automatenteile bis zu 20 Meter weit geschleudert wurden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

Radfahrer nach Flucht wegen Beleidigung angezeigt

Dienstagabend wollten Polizeibeamte einen Fahrrad-Fahrer zu kontrollieren, da dieser ohne Beleuchtung in der Lohstraße in Pößneck unterwegs war. Der Radler versuchte daraufhin zu flüchten, konnte aber gestellt werden. Während der Anzeigenaufnahme beleidigte der 31-Jährige die beiden Beamten. Dafür erhielt er eine Anzeige.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen