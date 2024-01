Lokales Teilnehmerrekord in Tanna geht in Geschichte ein

Tanna Beim Silvesterlauf in Tanna überquerten Hunderte die Ziellinie

Der Tannaer Silvesterlauf hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Insgesamt 457 Teilnehmer stellten sich bei der 49. Auflage dem Starter. Unter ihnen nahmen 85 Läufer den 12. Nordic-Walking-Lauf in Angriff. Damit geht dieser Lauf mit einem neuen Teilnehmerrekord in die Geschichte ein. Dies bedeutet sicherlich auch eine Wertschätzung der Arbeit der rührigen Organisatoren und der Veranstaltung insgesamt. Wohl niemand ahnte 1971, als Hubert Eckner den Lauf ins Leben rief, dass er eines Tages auf eine solche lange Tradition zurückblicken kann. Damals gingen 74 Teilnehmer an den Start.

Wohl die wenigsten Läufer und Zuschauer haben dabei eine Vorstellung, welch ein riesiger organisatorischer Aufwand von einem Stab ehrenamtlicher Helfer notwendig ist, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Schließlich führt die Laufstrecke durch die gesamte Stadt Tanna. Am Silvestertag muss deshalb in der Innenstadt die komplette Verkehrsführung verändert werden, damit der Lauf durchgeführt werden kann.

Nach dem Lauf ist vor dem Lauf

Bereits wenige Tage nachdem der letzte Läufer die Ziellinie überquert hat, beginnt das Organisationsteam mit der Auswertung. Dabei werden auch eventuelle Mängel angesprochen, wie sie zukünftig vermieden werden können. Gleichzeitig wird der Termin für die Dankeschön-Veranstaltung festgelegt, für alle, die in irgendeiner Form zum Gelingen des Laufes beigetragen haben. Treffend dabei ist die Aussage von Organisationsleiter Frank Berka: „Nach dem Silvesterlauf ist vor dem Silvesterlauf!“ Berka kann dabei auf einen ausreichenden Erfahrungsschatz zurückblicken. Seit 2001 liegt die Organisationsleitung in den Händen des inzwischen 78-Jährigen.

Spätesten Anfang September muss die Ausschreibung für den Silvesterlauf fertiggestellt sein. Ab diesem Zeitpunkt läuft die „Organisationsmaschine“ auf Hochtouren. „Leider mussten wir die Startgebühren etwas anheben. Wie alles im Leben sind auch bei uns die Organisationskosten teilweise erheblich gestiegen“, berichtet Berka weiter. Ein wichtiger Partner ist die Stadt Tanna, die dem Veranstalter Grün-Weiß Tanna in vielen Dingen unter die Arme greift und den finanziellen Aufwand erheblich verringern hilft. Nicht zu vergessen sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Tanna, in deren Hände unter anderen die Überwachung des Straßenverkehrs obliegt. Obwohl die Rettungssanitäter vor Ort in der Vergangenheit bislang nicht ernsthaft eingreifen mussten, sind sie unabdingbar. Nicht unerwähnt bleiben sollen auch die Tannaer Vereine, die ebenfalls tatkräftig mit zur Seite stehen.

Als Sieger über die längste Strecke des Tages beim 49. Silvesterlauf ging Max Betsch (SC DHfK Leipzig) hervor. Er bewältigte die Strecke über 10.000 Meter in einer Zeit von 34:31 Minuten. Als schnellste Frau über diese Distanz erwies sich seine Klubkameradin Franziska Schneider (43:32 min.)

Ein Ausruhen wird es in den kommenden Monaten für die Organisatoren nicht geben, denn am Jahresende steht der 50. Silvesterlauf an. „Auch wenn bislang noch keine Einzelheiten bekannt sind, wir werden den Lauf würdig austragen und feiern“, verrät Frank Berka.