Telefonnummernänderungen am Klinikstandort Pößneck

Pößneck. Das ändert sich nun für Anrufer.

Die Thüringen-Kliniken erhalten eine neue Telefonanlage. Die Umstellungsarbeiten haben bereits begonnen. Für Anrufer ändern sich nur im Fall des Standortes Pößneck einige Dinge.

„Im Moment erfolgt die vollständige Umschaltung aller Komponenten in Pößneck“, teilten die Thüringen-Kliniken am Mittwoch mit. „Alle bisher vierstelligen Durchwahlnummern des Klinikstandortes Pößneck werden fünfstellig, der bisherigen internen Telefonnummer wird eine 2 vorangestellt.“ Das betrifft alle bekannten Durchwahlen, auch die Telefonnummern der Arztpraxen im Medizinischen Versorgungszentrum im Hohen Gässchen 8-10, die nun wie folgt lauten:

Dermatologische Praxis Katalin Juhasz, Telefon 03647/43 62 65 20;

Gynäkologische Praxis Christine Schwarzer, Tel. 03647/43 62 65 30;

Hausärztliche Praxis Berit Giese, Telefon 03647/43 62 65 25;

Kinder- und jugendmedizinische Praxis Wolfgang Schulze, Telefon 03647/43 62 65 10;

Psychiatrische Praxis Florin Boloca, Telefon 03647/43 62 65 00;

Psychiatrische Praxis Sylvia Messerschmidt, Tel. 03647/43 62 65 00.

Die Zentrale des Pößnecker Krankenhauses ist unter der Nummer 0 36 47/43 60 zu erreichen.

An den Standorten Saalfeld und Rudolstadt der Thüringen-Kliniken gibt es keine Änderungen der Telefonnummern.

Am Montag, 16. August, ist das Pößnecker Krankenhaus wegen der Arbeiten an der Telefonanlage zwischen 5.30 bis 6.30 Uhr nicht erreichbar. In diesem einstündigen Zeitraum ist in dringenden Fällen die Mobilfunknummer 01 71/3 29 82 86 zu wählen.