Tempo 30 auf einer Bundesstraße in Pößneck sorgt für Ärger

Das hatte den Verkehrsteilnehmern in Pößneck zum Jahresende noch gefehlt: Tempo 30 auf der Bundesstraße 281. Seit Ende Dezember ist auf der Brücke über die Jenaer Straße und die Bahnstrecke im Bereich des Pößnecker Ortsteils Köstitz eine 30 km/h-Geschwindigkeitsbegrenzung eingerichtet.

Bei vielen Menschen sorgt das erst einmal für Kopfschütteln und Unverständnis. „Wie wäre es mit reparieren? Wo auch immer die nicht sichtbaren Schäden sind! Ist ja nicht so, dass es eine kaum befahrene Nebenstraße ist“, lautet zum Beispiel eine Reaktion auf der Facebookseite der OTZ Pößneck/Orlatal.

Auch andere Nutzer machen zunächst ihren Zweifeln Luft, angesichts der ersten Meldung, das Tempolimit habe einen baulich bedingten Hintergrund. „Wo bitte ist die Straße denn dort schlecht? Da gibt es weitaus schlimmere Stellen, wo man was tun sollte“, schreibt eine Leserin.

Oben auf der B 281 herrscht dieser Tage Tempo 30 im Bereich der Brücke. Grund ist ein Schaden an einem Dehnungsblech einer Fahrbahn-Übergangskonstruktion. Foto: Foto: Martin Schöne / Martin Schöne

Die Redaktion hat beim zuständigen Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr nachgefragt, um Licht ins Dunkel zu bringen.

Am Montagnachmittag ist der Regionalleiter des Referates 44 – Region Ost, Ulrich Wenzlaff, selbst vor Ort, um sich ein Bild von der Situation zu machen, nachdem am Vormittag bereits ein Projektingenieur des Hauses die Lage in Augenschein genommen hatte.

Der vorliegende Schaden ist oben auf der Brücke schnell erklärt: „Der Großteil eines Dehnungsblechs der Fahrbahn-Übergangskonstruktion im beweglichen Widerlagerbereich auf der östlichen Seite der Brücke ist herausgerissen worden.“

Es geht also um einen Schaden im Bereich des Spalts, der es der Brücke erlaubt, sich temperatur- und verkehrsbedingt auszudehnen oder zusammenzuziehen. Bei dem 1999 fertiggestellten Bauwerk handelt es sich laut Wenzlaff um eine Zweifelderbrücke mit einem beweglichen und einem festen Widerlager.

Vor Ort ist die Beschädigung deutlich zu erkennen. Über die gesamte Straßenmitte hinweg fehlt das Blechprofil. Für den Laien erscheint der Spalt damit erst einmal nicht viel breiter als vorher, doch laut Experte ist er größer, als es die entsprechende Richtlinie zulasse.

Die Brücke wurde im Jahr 1999 fertiggestellt. Foto: Foto: Martin Schöne / Martin Schöne

Hierin bestehe zwar keine Gefährdung für die Verkehrsteilnehmer, doch zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sei die Geschwindigkeitsanpassung eingerichtet worden. Nun laufe ein Prüfungsprozess an, bei dem zunächst ermittelt werde, wie der Schaden zustande gekommen sein könnte und ob gegenüber möglichen Vertragspartnern noch Gewährleistungsansprüche bestehen.

Auch werde man sich anschauen, ob die Begrenzung auf Tempo 30 hier provisorisch aufrechterhalten werden müsse oder ob eventuell auch eine zwischenzeitlich etwas höhere Fahrgeschwindigkeit zulässig wäre. Der behördliche Prüfprozess solle noch in diesem Monat zu einem Ergebnis geführt werden.

Anschließend sei es eine Sache der Fachplanung, wie der Schaden konkret behoben werden könne und wie womöglich künftig solche Beschädigungen ausgeschlossen werden könnten, erläutert Ulrich Wenzlaff, während er mit dem Handy einige Fotos des betroffenen Bereichs schießt.

Hier stehe vor allem die Frage im Zentrum, ob eine punktuelle Reparatur möglich ist oder ob die Fahrbahn-Übergangskonstruktion komplett ausgewechselt werden muss.

Eine großangelegte Reparatur müsse mit vielen Institutionen koordiniert werden. Schließlich wären in einem solchen Fall eine Sperrung und eine Umleitung des Verkehrs von Nöten. Auch sei das dann nicht im Januar oder Februar möglich, erläutert Wenzlaff weiter, denn es braucht „angemessene Temperaturen für eine Brückenreparatur“. Konstant über fünf Grad Celsius, präzisiert er. Das Landesamt für Bau und Verkehr bittet die Bürger im Sinne der Verkehrssicherheit um Verständnis.