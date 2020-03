Termine für Konfirmationen bleiben vorerst bestehen

Auf eine baldige Normalisierung und Entspannung der aktuellen Situation bezüglich des Coronavirus hofft die evangelische Kirche in Pößneck. Dabei richtet sich der Blick auf die Konfirmationen, die in der Region zu Pfingsten stattfinden sollen.

Wie Pfarrer Jörg Reichmann auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilt, seien es noch etwa zweieinhalb Monate bis zu den Konfirmationen. Die behördlichen Verfügungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus reichen vorerst bis Mitte April. Deshalb bleibe die vorläufige Planung, die Konfirmationen am Pfingstwochenende durchzuführen, bestehen. „Es kann sein, dass sich die Lage entspannt, das bleibt ohnehin zu hoffen“, sagt Reichmann.

Familien sollen planen können

Verschiedene Landeskirchen gaben die Empfehlung heraus, Konfirmationen gleich zu verschieben. „Es ist eine Empfehlung und erst einmal keine Vorschrift, deswegen warten wir ab“, so der Pfarrer weiter. Er wolle auf keinen Fall die Pferde scheu machen, zumal Planungen ganzer Familien für die anschließenden Feierlichkeiten damit verbunden sind.

„Viele haben bereits Tische in Restaurants reserviert und Bestellungen aufgegeben“, so Reichmann. Falls tatsächlich umgeplant werden muss, würde die Gemeinde die Information aber zeitnah an die Familien geben.

Jugendweihen im Saale-Orla-Kreis werden auf Herbst verschoben

Auch zuvor hätten die Landeskirchen rechtzeitig informiert, als es um die Durchführung der Gottesdienste ging. Als das Coronavirus in Deutschland nachgewiesen wurde, seien die Pfarrer bereits angehalten worden, diese kritisch zu betrachten. „Wenn etwas verlegbar ist, verlegen wir es auch“, so Reichmann.

Definitiv verschoben werden unterdessen die Jugendweihen im Saale-Orla-Kreis. Derzeit sei man dabei, neue Termine zu finden, wie Petra Kahnes vom Verein Jugendweihe Ostthüringen mitteilt. „Sie werden wahrscheinlich auf den Herbst fallen. Wir hoffen, sie dann nicht ein weiteres Mal verschieben zu müssen“, sagt sie weiter. Die Verschiebung betrifft alle Termine bis einschließlich 2. Mai.