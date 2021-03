Test-Infrastruktur im Saale-Orla-Kreis wächst

Pößneck/Neustadt/Triptis. Neustadt rundet das Orlatal-Angebot ab

Das Angebot für kostenlose Corona-Tests im Saale-Orla-Kreis wird weiter ausgebaut. Nachdem am vergangenen Samstag eine Station in der Pößnecker Shedhalle ihre Arbeit aufnahm, wird am Dienstag nach Ostern eine solche Einrichtung im Neustädter Augustinersaal eröffnet. Das teilte die Kreisverwaltung mit.

Weitere Teststationen sind in Blankenstein, Schleiz und Triptis in Betrieb – ab Dienstag wird es also fünf solcher Standorte im Saale-Orla-Kreis geben. Anlaufstellen in Bad Lobenstein und Gefell sollen bis Mitte April hinzukommen.

„Ich bin sehr dankbar, dass sich engagierte Mitstreiter gefunden haben, die die Idee eines flächendeckenden Testangebots mit Leben erfüllen“, so Landrat Thomas Fügmann (CDU). „Als Landratsamt können wir die Beteiligten zwar mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen, für den Betrieb der Teststationen braucht es aber die Menschen vor Ort.“

Wie sieht es eigentlich mit Testmöglichkeiten über Ostern aus? „Mit Ausnahme der Station in Triptis haben alle Anlaufstellen an den Feiertagen geschlossen“, teilte das Landratsamt mit. Dafür gibt es zum Teil zusätzliche Testzeiten an Gründonnerstag und Karsamstag.