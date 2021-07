The Jancee Pornick Casino ist im Wotufa Hof in Neustadt an der Orla zu Gast.

The Jancee Pornick Casino tritt beim Wotufa Sommer-Hof-Konzert in Neustadt auf

Neustadt. In der Reihe der Sommerkonzerte im Wotufa Hof in Neustadt an der Orla treten The Jancee Pornick Casino, Hans Eckhardt Wenzel und The Russian Doctors auf.

Beim Wotufa Sommer-Hof-Konzert ist am heutigen Freitag, 2. Juli, Hans Eckhardt Wenzel mit seiner Band zu sehen. Er präsentiert sein Programm „Lebensreise“, ein Querschnitt aus seinem gesamten bisherigen Schaffen.

Am Samstag, 3. Juli, spielt das Jancee Pornick Casino einen Mix aus Surfmusik, Rockabilly und 60s Garage Punk. Die multinationale Band besteht aus Jancee Warnick, einem deutsch-amerikanischen Gitarristen, und zwei russischen Musikern. Seit 1999 sind sie als Band unterwegs.

Darauf folgen wird der Auftritt von The Russian Doctors. Der Sänger, bekannt unter dem Namen Doktor Makarios, gründete 2003 in Leipzig gemeinsam mit dem aus der Münsteraner Kulturszene bekannten Gitarristen Frank Bröker die Band The Russian Doctors. Ihre Musik ist gekennzeichnet durch die sehr schnell gespielte Gitarre Brökers und die markante, raue Stimme des Sängers.

Karten für beide Konzerte sind an der Abendkasse erhältlich. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr in der Ziegenrücker Straße 6 in Neustadt. Weitere Infos gibt es unter www.wotufa.de.