Thüringen-Kliniken beteiligen sich am Pilotprojekt "Ein Tag Azubi digital"

Saalfeld/Pößneck/Rudolstadt/Bad Lobenstein Kostenloses Berufsorientierungsangebot am 4. Februar - Unternehmen stellen sich in Videokonferenzen vor

Zum ersten Mal beteiligen sich die Thüringen-Kliniken am Pilotprojekt "Ein Tag Azubi digital", das in diesem Jahr am 4. Februar stattfindet.

An diesem Aktionstag öffnen Unternehmen quasi die Türen und geben Schülerinnen und Schülern Einblicke in das Berufsleben. Neben Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten gibt es in Videokonferenzen auch einen Austausch mit Auszubildenden, so das Konzept.

Die Thüringen-Kliniken stellen die Ausbildung in der Pflege vor. "Dazu wird auch einer unserer Auszubildenden online zur Verfügung stehen", so Klinikensprecher Stephan Breidt.

Pflegefachfrau oder -mann - eine Beruf mit Zukunft

Ein Schwerpunkt des Aktionstages ist für die Thüringen-Kliniken die im vergangenen Jahr gestartete "generalistische" Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann. "Die bisherigen Berufsausbildungen der Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege wurden zu einer generalistischen Ausbildung mit dem Berufsabschluss Pflegefachfrau/-mann zusammengeführt", heißt es in einer Erläuterung. "Damit werden die Auszubildenden zur Pflege von Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen (Krankenhaus, Pflegeheim, ambulant) befähigt. Der neue Abschluss wird in allen Staaten der Europäischen Union anerkannt."

Keine Anmeldung, keine Dateneingabe notwendig

Das Projekt "Ein Tag Azubi digital" wird von den Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) beziehungsweise lokal von den Wirtschaftsjunioren Mittelthüringen gemeinsam mit Partnern organisiert. Unter https://www.pilotschulen.de/ein-tag-azubi können sich interessierte Schülerinnen und Schüler einen Überblick über die teilnehmenden Unternehmen verschaffen.

Die Teilnahme ist nicht nur kostenlos. Sie ist auch ohne Anmeldung und Dateneingabe möglich.