Thüringen: Verein startet Kampagne gegen Land und Landkreise

Der Verein Selbstverwaltung für Thüringen ruft die Gemeinden und Städte im Freistaat auf, Widerspruch gegen ihre Kreisumlagebescheide für das Haushaltsjahr 2020 einzulegen. Hierbei könne ein vom Verein entworfener zweieinviertelseitiger Muster-Widerspruch verwendet werden, welcher mit folgendem Begründungssatz beginnt: „Der Kreisumlagebescheid ist rechtswidrig und verletzt die Gemeinden in ihren Rechten.“

Die Widerspruchs-Kampagne stellte die Verwaltungsrechtlerin Sabine Kraft-Zörcher, stellvertretende Vorsitzende des Vereines, am Freitagabend in einem Vortrag auf dem Neujahrsempfang der Gemeinde Krölpa (Saale-Orla-Kreis) erstmals öffentlich vor. Die rund 120 Gäste in der kommunalen Pinsenberghalle hörten auffällig aufmerksam zu und staunten nicht schlecht, als sie vernahmen, dass im Thüringer Finanzausgleichssystem ein Krölpaer in etwa nur halb so viel wert sei wie ein Erfurter. „Wir wissen, dass größere Städte Infrastrukturaufgaben haben, die eine kleinere Gemeinde nicht hat, aber die Differenz bei der Bedarfsmesszahl für Gemeindeaufgaben ist einfach zu gewaltig“, so Kraft-Zörcher.

Im Gespräch mit dieser Zeitung betonte sie, dass sich diese politische Kampagne nicht gegen die Landkreise richte, die landesseitig ebenfalls unterfinanziert seien. Der Widerspruch gegen die Kreisumlage sei allerdings der einzige Hebel, mit welchem Verbesserungen für die gesamte kommunale Familie herbeigeführt werden könnten.

Kraft-Zörcher: „Die Landräte werden nicht begeistert sein.“

„Unser Ziel ist, dass die Kreise beim Land eine bessere finanzielle Ausstattung einklagen“, so Kraft-Zörcher. „Die Kommunen haben diese Möglichkeit nicht. Es darf nicht mehr sein, dass die Kreise den bequemeren Weg gehen und sich das Geld von den Kommunen holen, statt mit dem Land um Gerechtigkeit zu streiten. Die Landräte werden nicht begeistert sein, darauf kommt es jedoch nicht an. Es ist nicht nachvollziehbar, warum sich die Kommunen bisher nicht aufgerafft haben. Appelle an das Land und die Landkreise haben bisher nichts gebracht, deswegen diese Aktion. Und die Verfahren sind juristisch nicht sinnlos. Wenn die Kreise mit ihren Klagen gegen das Land Erfolg haben, winkt den Kommunen, die Widerspruch einlegen und durchhalten, eine Erstattung.“