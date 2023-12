„Thüringer Meer Weihnacht“ in Saalburg macht Lust auf mehr

Saalburg Der Weihnachtsmann und die Tschu-Tschu-Bahn brachten am Sonnabend beim Weihnachtsmarkt in Saalburg die Kinderaugen zum Strahlen.

„Soviel war hier ja noch nie los“, staunten viele Gäste, als sie den Weihnachtsmarkt in Saalburg erreichten. Und das entweder zu Fuß oder mit der Tschu-Tschu-Bahn, denn die Parkplätze in direkter Nähe des Burgplatzes waren schnell belegt. Die Bahn des Märchenwaldes diente am Sonnabend als besonderer Shuttleservice zwischen den großen Parkplätzen am Wetteraweg, dem Weihnachtsmarkt und dem Märchenwald.

Der Weihnachtsmarkt bilde aber nur eines der vielen Erlebnisse, die bei der ersten „Thüringer Meer Weihnacht“ geboten wurden. Den Auftakt gab ein stimmungsvolles Konzert am Freitagabend mit dem Gemischten Chor Dreiklang aus Bad Lobenstein in der St. Marienkirche.

Der Kindergarten Löwenzahn aus Saalburg mit dem Weihnachtsmann. Foto: Sophie Filipiak / Funke Medien Thüringen

Großes Angebot für Besucher

Am Sonnabend war bereits die Glühweinfahrt auf dem Fahrgastschiff „Thüringer Meer“ sehr gut besucht, wie Julian Pinske von der Touristikinformation berichtete. Der Besucherzahlen beim Weihnachtsmarkt überstiegen dann am Samstagnachmittag die Erwartungen. Das junge Team der Touristikinformation Saalburg-Ebersdorf, bestehend aus Julian Pinske sowie seiner Mitarbeiterinnen Rebekka Reising und Linda Richter, war gefühlt überall und beantwortete Fragen der Besucher und sorgte für einen reibungslosen Ablauf.

Julian Pinske übernahm die Moderation des Nachmittages und kündigte die verschiedenen Gruppen an. Die Schalmeienkapelle Auma gestaltete den Auftakt und damit die musikalische Einstimmung für den Weihnachtsmarkt. Auch der Kindergarten Löwenzahn hatte seinen großen Auftritt. Die Nervosität war den Kleinen anzumerken, denn ein besonderer Gast hörte zu: Der Weihnachtsmann hatte es sich nicht nehmen lassen und stattete dem Weihnachtsmarkt in Saalburg einen Besuch ab.

Julian Pinske übernahm die Moderation. Foto: Sophie Filipiak / Funke Medien Thüringen

Für die Kinder war er der Stargast, zumal er nicht mit leeren Händen beziehungsweise leerem Geschenkesack gekommen war. Nach dem Auftritt des Kindergartens nahm sich der Weihnachtsmann die Zeit und übergab jedem Kind ein kleines Geschenk. Das Gedränge vor dem Weihnachtsmann war dementsprechend groß.

„Im nächsten Jahr sollten wir dem Weihnachtsmann ein kleines Podest bauen“, überlegte Linda Richter mit Blick auf den Ansturm. „Dadurch könnten wir eine geordnete Schlange bilden, und das Gedränge wäre nicht so groß.“

Plüschige Gesellen aus Remptendorf

Neben dem Weihnachtsmann waren die Kinder auch von zwei anderen plüschigen Gesellen fasziniert: zwei Alpakas aus Remptendorf. Daneben sorgte der Feuerwehrverein Saalburg für Roster, Brätel sowie Fischbrötchen, Glühwein und Punsch gab es an verschiedenen Ständen. Der Handarbeitskorb Zoppoten bot eine Bastel- und Malstation an und verkaufte selbst genähte Erzeugnisse.

Regine Kanis verkaufte unter anderem Selbstgenähtes aus dem Handarbeitskorb Zoppoten und Hernnhuter Sterne. Foto: Sophie Filipiak / Funke Medien Thüringen

Die Herrnhuter Sterne durften auf dem Markt auch nicht fehlen. Regine Kanis zeigte ihr Geschick als Verkäuferin und brachte den ein oder anderen Stern an den Mann oder Frau. Mittlerweile gibt es diese traditionelle Weihnachtsdekoration in verschiedenen Größen. Die kleineren Exemplare können sogar per Reihenschaltung mit Batterien betrieben werden.

Den Abschluss des Samstags bildete die Après-Ski-Party mit der Diskothek „Galaxis“. Am Sonntag folgte noch eine historische Stadtführung und die Kloß-Fahrt auf dem Fahrgastschiff „Thüringer Meer“.

„Wir sind sehr zufrieden“, so Julian Pinske. „Natürlich müssen wir die Nachbesprechung abwarten, aber eine Wiederholung im kommenden Jahr ist nicht ausgeschlossen.“