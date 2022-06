Thüringer Orgelsommer in der Krölpaer Kirche

Thomas Friedlaender, auf Alte Musik spezialisiert, ist am Sonnabend in der Krölpaer Kirche zu hören.

Krölpa. Spezialisten für Alte Musik bringen Töne eines goldenen Zeitalters zu Gehör.

Am Samstag, 2. Juli, um 19.30 Uhr erklingt in der Krölpaer Kirche ein Konzert mit spanischer Musik des Siglo de Oro, des goldenen Zeitalters also.

Zwei Dresdner Spezialisten für Alte Musik, Thomas Friedlaender (Zink, Perkussion) und Sebastian Knebel (Orgel), „erwecken diese wunderschöne, oft rhythmische und tänzerische Musik des 16. und 17. Jahrhunderts wieder zum Leben“, so die Einladung zu dieser Veranstaltung des Thüringer Orgelsommers, der traditionell in Krölpa Station macht. „Nicht nur politisch, sondern auch kulturell war diese Epoche für Spanien ein herausragendes Zeitalter. Auch in der Musik war die iberische Halbinsel damals eines der bedeutendsten Zentren Europas – eine Musik, die durch große Leidenschaft, temperamentvolle Rhythmen, ekstatische Verzierungen, kühne Dissonanzen und eine ergreifende Mystik der Klänge gekennzeichnet ist“, so die Ankündigung. In Krölpa ist ein Programm mit Werken von Antonio de Cabecon, Diego Ortiz und Tomas Luis de Santa Maria, aber auch anderen Komponisten zu hören.

Karten gibt es an der Tageskasse.