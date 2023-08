Thüringer Ortsmeisterschaft 2023: Finalist aus dem Saale-Orla-Kreis hat eine Hand am Siegerpokal

Neustadt. Eine eindrucksvolle Leistung liefert der Finalist aus dem Saale-Orla-Kreis bei der Thüringer Ortsmeisterschaft. Nun ist der Titel zum Greifen nah.

Was Schlagzeilen betrifft, gibt sich Molbitz betont zurückhaltend. Da kann Moderator René Pfeuffer beim Finale der Thüringer Ortsmeisterschaft 2023 am Sonntagnachmittag im Neustädter Stadtpark noch so beharrlich nachfragen: Iris Lukes und all die anderen Molbserinnen und Molbser mögen ihm einfach keine liefern. Dabei hat sich der Neustädter Ortsteil in dem Wettbewerb, der von dieser Tageszeitung organisiert wird, soeben eindrucksvoll an die Spitze gesetzt. Exakt 400 Punkte sind eine klare Ansage an die Konkurrenz – und doch keineswegs der einzige Erfolg des Tages.

So sieht Siegesgewissheit aus: Die Showtanzgruppe KEb’s posiert schon einmal mit dem Ortsmeister-Pokal. Foto: Christian Schneebeck

Dass das Finale in Neustadts guter Stube zum rundum gelungenen Dorffest wird, bewerten Gastgeber wie Gäste nämlich mindestens genauso positiv. Beispiel: „Wie die Feiern im Dorf, nur größer“ sei der Nachmittag gewesen, sagt Tom Meyer, kurz nachdem er für Molbitz im Quiz 90 von 100 Punkten geholt hat.

Und Iris Lukes, eine der treibenden Kräfte hinter der Molbser Bewerbung um die Ortsmeisterschaft, hat nach eigenen Angaben „schon ein bisschen Pipi im Auge“, bei der großen Unterstützung vom Publikum. Tatsächlich verfolgen die Finalspiele etwa so viele Zuschauer, wie Molbitz Einwohner hat.

Tänzerinnen schnappen sich gleich mal den Pokal

„Um die 620“ seien das, sagt der Erste Beigeordnete Carsten Sachse, als Moderator Pfeuffer zur Vorschau aufs Rahmenprogramm verdutzt feststellt, wie viel Leben in dem kleinen Örtchen steckt: „Sag mal, wie viele tausend Einwohner habt ihr denn?“, heißt der O-Ton dazu.

Klasse statt Masse, könnte man auch erwidern, beispielsweise mit Blick auf die Auftritte des Carnevalsclubs Molbitz am Rande der fünf sportlichen Wettkämpfe. So begeistert längst nicht nur die Showtanzgruppe KEb’s ihre Zuschauer mit ordentlich Schwung. Und mit einer Prise Übermut obendrein: Schließlich schnappt sich während einer der Vorstellungen eine Tänzerin schon mal den Ortsmeister-Pokal.

Wacker schlägt sich nicht nur Nick Oswald für Molbitz beim Bullenreiten. Foto: Christian Schneebeck

Die Siegesgewissheit ist bestens begründet. Station für Station sackt das Molbitzer Team die Punkte ein: Zum Auftakt merkt sich Ramona Müller am Fließband stolze zwölf von 20 vorbeifahrenden Gegenständen, ehe beim Bungee Run sogar 98 Punkte herausspringen. Thomas Duhr und Denny Lukes machen ihre Sache dort gut, für Maria Balzer und Sandra Oswald gilt Selbiges. Aber dann treten Julius Zimmer und Niko Oswald an – und bringen den Stadtpark richtig zum Kochen. Vier Mal neun Punkte bedeuten Bestleistung in dem Spiel, das vor allem Beinkraft erfordert. Spätestens jetzt gilt: Läuft bei Molbitz.

Die Seifenblasen am Aktionsstand gefallen nicht nur Mara (rechts) und ihrer Freundin. Foto: Christian Schneebeck

Das tut es auch beim Bullenreiten (105 Punkte) und beim Quiz auf der Bühne (90 Punkte). Als „Königsdisziplin“ kündigt René Pfeuffer indes den „Heißen Draht“ an. Das Geschicklichkeitsspiel im XXL-Format meistert Christin Poser mit 47 Punkten – vor allem aber mit ziemlicher Bravour. Allein vor mehreren Kameras, x Smartphones und Hunderten Beobachtern behält sie, im wahrsten Sinne, ein ruhiges Händchen. „Hut ab!“, quittiert nicht nur Pfeuffer diese grandiose Leistung.

Molbitz liegt mehr als 50 Punkte vor der Konkurrenz

Grandios ist freilich auch, was all die freiwilligen Helferinnen und Helfer am Rande der Wettkämpfe auf die Beine gestellt haben. 30 Bleche Kuchen zeugen von einiger Arbeit, ebenso die vielfältigen Angebote wie Kinderschminken, Seifenblasen und – für Neustädter ganz wichtig! – Softeis, durch die der Finaltag erst seinen Festcharakter erhält.

Die 400 Punkte, die Pfeuffer als Resultat verkündet, katapultieren Molbitz weit vor die Konkurrenz aus Sprötau, die am Samstag 346,2 Punkte erreichte. Fehlt eigentlich nur noch die Schlagzeile. Und da die Molbitzerinnen und Molbitzer hier zurückhaltend sind: siehe oben.