Thüringer Regierungskrise bereitet Ranis Sorgen

In der Landeshauptstadt setzten am Freitagnachmittag Linke, CDU, SPD und Grüne die Beratungen über einen Ausweg aus der Regierungskrise in Thüringen fort.

Das viele Hin und Her der vergangenen Wochen im politischen Erfurt gereichte in den Umfragen vor allem der Landes-CDU zum Schaden. Doch der Umstand, das Thüringen derzeit in Wartestellung verharrt, ist besonders für die Menschen in den Gemeinden eine Problem, in denen dringend Projekte vorangebracht werden müssen. Mancherorts ist Stillstand gerade alles andere als hilfreich. In Ranis zum Beispiel berichtet Bürgermeister Andreas Gliesing (Gewerbeverein) von zwei Aspekten, die ihm angesichts der Situation in Erfurt Sorgen bereiten.

Die Investitionsoffensive

„Die Kommunen warten auf das Finanzierungsgesetz“, sagt er und erläutert: Im Januar sei der Entwurf des „Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2020 bis 2024“ im Landtag zur ersten Lesung eingebracht worden. „Durch den Gesetzentwurf erhalten die Kommunen in den Jahren 2020 bis 2024 investive Zuweisungen in Höhe von 568 Millionen Euro“, um die Investitionskraft der Kommunen langfristig zu verbessern, hieß es in dem Entwurf der Fraktionen Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Im Anschluss an eine erste Beratung sei das Gesetz im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses an die Ausschüsse verwiesen worden. Laut Gliesing habe sich Ranis von dem Gesetz allein für 2020 bis zu 120.000 Euro zusätzlicher Mittel erhofft. Aufgrund der Thüringer Regierungskrise herrsche nun Stillstand, dabei sei eine solche „Investitionsoffensive für die Gemeinden von allergrößter Bedeutung“, so der Bürgermeister der Burgstadt, die seit Jahren in finanzieller Notlage schwebt.

Das Museum und die Stiftung

Ein zweiter Punkt seien die Verhandlungen zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt rund um die geplante Mitteldeutsche Schlösserstiftung, von deren Zustandekommen sich die Stadt Ranis eine Lösung für die Zukunft des Museums auf Burg Ranis verspricht. Träger des Museums ist Stadt und die daraus resultierende finanzielle Belastung sorgte über die Jahre immer wieder für Diskussionen und Beschlüsse um eine mögliche Schließung des Hauses im Stadtrat. Die Regierungskrise im Freistaat stehe hier Fortschritten im Weg.