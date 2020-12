Tierarzt aus Döbritz rät zu Katzen aus dem Tierheim

Eigentlich schnurrt es über Weihnachten und Silvester in jeder Ecke des Katzen-Landhotels in Döbritz. In diesem Jahr wohl nicht. Natürlich wegen Corona. Wie viel Arbeit es macht, ein Tier gut zu pflegen, das weiß Tierarzt Volkmar Franz. Er führt diese Tierpension neben seiner Praxis. „Wenn mich Leute fragen, ob sie Tiere zu Weihnachten verschenken sollen, dann rate ich nicht generell ab“, sagt Volkmar Franz. Allerdings solle sich der zukünftige Besitzer langfristig damit beschäftigen, was es heißt, ein Tier zu pflegen.

Eine Katze könne bis zu 20 Jahre alt werden, Hunde würden etwas kürzer leben. „Das muss sich die Familie bewusst machen, wenn sie ein Tier anschaffen will.“ Eltern müssten notfalls gewillt sein, sich selbst um das Tier zu kümmern, wenn das Kind das Interesse verliert. Dorfteich mit Blick auf das Katzen-Landhotel in Döbritz. Foto: Conni Winkler „Hunde haben Herrchen und Katzen Personal, sagt man so schön. Und das stimmt. Daher sollten sich Anfänger lieber eine Katze als einen Hund anschaffen“, rät der Tierarzt. Denn Katzen würden auch allein klar kommen und erziehen könne man sie nicht so wie einen Hund. Für die Erziehung eines Hundes und das tägliche Gassigehen müsse viel mehr Zeit investiert werden. Nicht ganz unerheblich seien die Kosten für die Tierhaltung. „Für eine Katze fallen im Jahr etwa 100 Euro Tierarztkosten an, für Hunde sind es je nach Größe oft noch mehr“, sagt Volkmar Franz. „Die Kosten für Futter und Hundesteuer kommen noch obendrauf.“ Für Kinder, die sich einen tierischen Freund zu Weihnachten wünschen, sei es von Vorteil, einmal in einem Tierheim oder einer Tierarztpraxis zu hospitieren. „Dort lernen sie, wie viel Arbeit daran hängt“, sagt der 66-Jährige. Auch bei ihm können Kinder ein solches Praktikum machen. Derzeit sei das aber eher schwierig, wegen Corona. Und dieses Thema lasse den Tierarzt nicht gerade kalt. Schließlich führt er neben seiner Tierarztpraxis auch noch das Katzen-Landhotel. Herrchen oder Frauchen, die verreisen wollen, können ihren Katzen in Döbritz einen Hotelaufenthalt mit täglichen Streicheleinheiten, Luxussuiten und Fellpflege angedeihen lassen. 13 Zimmer stehen den Fellnasen zur Verfügung. „Die sind normalerweise über Weihnachten und Silvester ausgebucht.“ Weil aber derzeit kaum jemand vereise, seien die meisten Reservierungen storniert worden. Tierarztpraxis finanziert aktuell das Hotel „Ich fühle mit Hoteliers und Gastwirten mit und frage mich, ob die Entscheidungen der Regierung über die Hotelschließungen wirklich sinnvoll sind“, sagt Volkmar Franz. Schließlich seien die Schäden, die durch die Kontaktbeschränkungen und Schließungen verursacht würden, nicht nur wirtschaftlicher Natur. Die psychischen Belastungen durch die sozialen Kontaktbeschränkungen und Existenzbedrohung seien in seinen Augen enorm. „Ich wünschte mir, dass einmal über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen seitens der Regierung nachgedacht wird und dass auch einmal kritische Stimmen gehört und deren Meinungen in sachliche Diskussionen einbezogen werden.“ Das liege ihm schwer im Magen, wenn er über den Umgang mit der Corona-Pandemie nachdenke. Mutter Luni und Tochter Mia haben es sich im Katzen-Landhotel gemütlich gemacht. Derzeit sind sie die einzigen Gäste. Foto: Conni Winkler Sein Katzenhotel sei zwar auch betroffen, doch er habe noch seine Praxis. „Meine Mitarbeiterinnen habe ich nicht in Kurzarbeit geschickt und auch keine staatliche Corona-Hilfe in Anspruch genommen.“ Die Praxis finanziere derzeit das Hotel. Seit zehn Jahren gibt es das Katzen-Landhotel bereits. „Es war von Anfang an eine Erfolgsgeschichte und die meiste Zeit über ausgebucht“, erzählt Volkmar Franz. Im Sommer seien bis zu 40 Katzen im Hotel. Für Dezember und den Jahreswechsel rechne er wegen der coronabedingten Stornierungen mit einem Umsatzverlust in vierstelliger Höhe.