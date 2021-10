Zum Lesefest lauschten die Besucher Autorin Verena Zeltner in der Triptiser Stadtbibliothek.

Tierrechte und ein Panda hoch im Kurs bei Leseratten in Triptis

Triptis. Wie die Triptiser Stadtbibliothek in diesem Jahr junge Leute für Bücher begeistert

In diesem Jahr wurde die Stadtbibliothek Triptis aus allen Büchereien des Saale-Orla-Kreises von der Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen, der Landesfachstelle für öffent­liche Bibliotheken Thüringen und dem Verein Hessisches Literaturforum im Mousonturm für das Projekt „Ich bin eine Leseratte“ ausgewählt, bei dem es Kindern in Alter von acht bis zwölf Jahren möglich ist, in die spannende Welt der Bücher einzutauchen.

Dazu wurden der Triptiser Einrichtung jeweils fünf Exemplare von sechs verschiedenen Büchern zur Verfügung gestellt, die über den Sommer bis in den Herbst hinein ausgeliehen werden konnten. Zudem erhielten die Kinder, die sich eines der Bücher zum Lesen mit nach Hause genommen haben, eine Broschüre mit Quizfragen zum Inhalt. „Während des Projektes wurden insgesamt 65 Exemplare ausgeliehen und von zirka 32 Teilnehmern haben 16 Leseratten ihr Heft auch wieder abgegeben und damit tolle Büchergutscheine gewonnen“, sagte Maria Foh, Leiterin der Stadtbibliothek Triptis. Am beliebtesten unter den Leseratten waren die beiden Bücher „Tiere haben Rechte“ und „Hilfe, ich bin ein Panda“.

Projekt mit Lesefest zu Ende gegangen

Zum Abschluss des Freizeitprojektes wurde kürzlich in der Bibliothek ein Lesefest veranstaltet, zu dem ein Überraschungsgast begrüßt werden konnte. Zu Gast war Autorin Verena Zeltner, die etwa eine halbe Stunde aus ihrem Buch „Ein Indianer weint doch nicht“ las. Von der Geschichte zeigten sich die jungen Zuhörer als auch die anwesenden Eltern und Großeltern gleichermaßen begeistert. „Die Lesung kam richtig gut an“, berichtete Maria Foh. Im Anschluss hatten die Besucher außerdem die Möglichkeit, der Autorin Fragen zu stellen.

„Dass Verena Zeltner überhaupt bei uns lesen konnte, haben wir dem Thüringer Literraturrat zu verdanken. Der Verein hat die Lesung finanziert“, so die Bibliotheksleiterin. Zudem gab es von der Sparkassenkulturstiftung 200 Euro, durch die unter anderem Bücher, Schreibwaren und Süßigkeiten besorgt werden konnten. Diese wurden anschließend in Geschenktüten gepackt, die dann den Teilnehmern des Lesefestes übergeben wurden.