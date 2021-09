Tinnitus-Selbsthilfegruppe Ostthüringen informiert über gestörte Hörwahrnehmungen und die Folgen

Blankenstein. Themenstammtisch im Wanderstützpunkt Blankenstein.

Die Tinnitus-Selbsthilfegruppe Ostthüringen veranstaltet am Samstag, 11. September, einen Themenstammtisch im Wanderstützpunkt Blankenstein. Beginn ist um 11 Uhr.

„Dass wir Deutschen immer schlechter hören, ist seit Jahren ein Thema in den Medien“, heißt es in einer Mitteilung von Tinnitus-Berater Peter Vucic und Gruppensprecher Harry Apitz. „Schwerhörigkeit, Tinnitus und die durch eine gestörte Hörwahrnehmung ausgelöste Lese-Rechtschreib-Schwäche sind im allgemeinen Bewusstsein angekommen. Aber Geräuschüberempfindlichkeit bei Menschen, die sonst schwerhörig sind und bei schriller Ansprache zusammenzucken – wie geht das zusammen?“ Der Logopäde Peter Vucic, selbst Betroffener mit Tinnitus und Hyperakusis, erklärt den Interessierten diese scheinbar paradoxe Situation und berichtet nicht nur, was er mit dieser Einschränkung so erlebt hat, sondern auch wie er in Alltag, Beruf und Familie damit umgeht.

Es werde Zeit für Fragen und den Erfahrungsaustausch sein, versprechen die beiden Gastgeber. Und die Wanderstützpunkt-Gastronomie werde für den Stoff sorgen, der Leib und Seele zusammenhalte.

In Deutschland leiden, wie es heißt, mehr als zehn Millionen Menschen zeitweise oder dauerhaft an einem Tinnitus. Die Zahl der Patienten steige stetig.