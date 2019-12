Triptis. Pannendienste sind auch an Weihnachten im Einsatz. Fahrer sollten nicht unvorbereitet aufbrechen.

Tipps aus Triptis für Fahrten im Winter

Es sind nicht nur die Mitarbeiter von Krankenhäusern oder Pflegeheimen, die auch über die Feiertage ihren Dienst tun. In vielen anderen Branchen führt auch kaum ein Weg am weihnachtlichen Arbeiten vorbei – seien es Polizeibeamte, Beschäftigte in der Gastronomie oder in der Landwirtschaft. Die Milchkuh kennt schließlich keine Feiertagsregelung.

Da sich an Weihnachten auch wieder die halbe Republik auf den Weg macht, mehr oder weniger entfernt lebende Verwandte zu besuchen, ist diese Zeit stets auch auf den Straßen nicht ohne. Wenn auf der Fahrt zu Tante Clara etwas mit dem Auto schief geht, sind es die Mitarbeiter der Pannendienste, die auch am 25. Dezember ausrücken, um gestrandeten Fahrzeugen auf die Sprünge zu helfen.

Der Autoservice Strupp in Triptis ist Mobilitätspartner des ADAC. Auch an Weihnachten ist hier stets ein Pannendienstmitarbeiter in Rufbereitschaft. Foto: Martin Schöne

In Triptis zum Beispiel ist der Autoservice Strupp ein Mobilitätspartner des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC). „Über die Feiertage ist hier immer jemand in Rufbereitschaft“, erläutert am Sonntagvormittag des vierten Advent Strupp-Mitarbeiter Michael Pschiebl. Da ist er gerade dabei, auf dem Firmengelände im Gewerbegebiet im Triptiser Osten eines der knallgelben Abschleppfahrzeuge vorzubereiten. Längere Fahrten mit dem Auto bedürfen etwas Vorbereitung, ist er überzeugt. Vor allem wenn man mit Kindern oder älteren Menschen unterwegs ist.

Empfehlung: Handy-Akku aufladen

Darauf angesprochen, was man idealerweise alles im Wagen dabei haben sollte, sagt Pschiebl als erstes: „Ein richtiges Ersatzrad.“ Im Falle eines kaputten Reifens gestalte sich der Einsatz der heute oft vorhandenen Pannensprays eher schwierig. Autofahrer seien mit einem Ersatzrad besser beraten. Ein Notrad ginge auch noch, fügt er an. Und was ist mit den Stau-Klassikern im Winter: eine warme Decke, ein heißes Getränk? „Wenn ältere Leute oder kleine Kinder mitfahren, sollte eine Decke sowie Essen und Trinken dabei sein“, hält er fest. Etwas Geld im Portemonnaie und ein voll geladener Handy-Akku (oder ein 12-Volt-Ladegerät) seien ebenfalls empfehlenswert.

Michael Pschiebl weiß nicht nur aufgrund seiner Arbeit, wovon er redet. Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr von Triptis führt ihn auch dieses Ehrenamt auf die Straßen der Region. „Durch die direkte Lage unserer Stadt an der Bundesautobahn 9, zählt diese zu unseren Einsatzschwerpunkten“, heißt es nicht umsonst auf der Internetseite der Triptiser Wehr. Erst im vergangenen Januar sorgte ein kilometerlanger Stau aufgrund von Schneeglätte auf der A 9 für viel Mühe bei den Feuerwehren der Region.

Für den Fall, dass ein Unfall oder ein schwerwiegender Defekt das eigene Fahrzeug in Brand geraten lässt, hält Pschiebl auch das Vorhalten eines Feuerlöschers im Auto für sinnvoll. „Ich denke, es wäre besser, das auch bei Pkw zur Pflicht zu machen, wie es bei Lkw schon der Fall ist, um einen Entstehungsbrand schnell bekämpfen zu können.“ Er habe es schon oft erlebt, dass Lastwagenfahrer anhalten und mit ihrem Pulverlöscher aushelfen, noch bevor die Feuerwehr eintrifft.

Derzeit ist Schnee vielerorts noch kein Problem auf den Straßen. Dennoch können sich die Straßenverhältnisse im Winter rasch ändern. Der ADAC empfiehlt in seiner Broschüre „Durch den Winter? Aber sicher!“ unter anderem folgende Ausrüstung für winterliche Fahrten mit dem Auto:

Abschleppseil

Defroster-Spray

Eiskratzer

Handfeger

Handschuhe

Starthilfekabel

Scheibenfrostschutz

Wolldecke