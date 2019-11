Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Todesdrohungen von 13-Jährigen ruft Polizei auf den Plan

In Wernburg bei Pößneck kam es am Samstag von einem 13-Jährigen zu einer nicht alltäglichen Drohung gegenüber seines 14-jährigen Mitschülers. Wie die Polizei am Montag informierte, habe der 13-Jährige per Telefon die Herausgabe der Zugangsdaten des Mitschülers für einen TV-Streamingdienst gefordert. Sollte der 14-Jährige der Forderung nicht Folge leisten, werde er durch den 13-Jährigen umgebracht.

Nachdem die Polizei mit dem 13-Jährigen den Sachverhalt klärte, habe sich dieser jedoch reumütig und einsichtig gezeigt. Es sei alles nur ein Spaß gewesen, gab er gegenüber den Beamten an. Der 13-Jährige wurde von der Polizei noch mal eindringlich darauf hingewiesen, solche Drohungen zu unterlassen. Nichtsdestotrotz leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein.