Triptis/Wurzbach. Die Töpfereien im Saale-Orla-Kreis laden zum 15. Mal in ihre Werkstätten ein. Sechs Handwerker präsentieren ihre Kunst.

Töpfereien im Saale-Orla-Kreis laden zum 15. Mal ein

Zum 15. Mal öffnen am Wochenende vom 14. und 15. Februar die töpfernden Handwerker im ganzen Bundesgebiet ihre Werkstätten. Allein in Thüringen können sechzig Orte besucht werden, an denen Keramiken gefertigt werden. Die Triptiserin Brit Heide, die Organisatorin und Mitinitiatorin des Tags der offenen Töpfereien im grünen Herzen Deutschlands, bereitet derzeit alles dafür vor.

Sie sorgt unter anderem auch dafür, dass ihre Werkstatt auf Hochglanz poliert wird. „Die meisten arbeiten ja für sich allein und da ist es manchmal nicht weit her mit der Ordnung“, sagt sie lachend. Jenes Wochenende, an dem zahlreiche Besucher durch die Wirkungsstätten flanieren und hautnah das Handwerk erleben können, sei ein guter Grund zu putzen. Jubiläum am Tag der offenen Töpferei Im Saale-Orla-Kreis beteiligen sich fünf weitere Keramiker an der Aktion. Bärbel Müller aus Wurzbach, die von sich selbst sagt, Autodidakt zu sein, feiert gleichzeitig auch das 40-jährige Bestehen ihres kleinen Unternehmens. „Mit einer Ausstellung zu Ehren meiner Förderer und Lehrmeister bedanke ich mich bei ihnen“, sagt sie voller Vorfreude. Es sei auch stets ein idealer Zeitpunkt, um sein Handwerk der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, mit Interessierten ins Gespräch zu kommen. „Auf den Töpfermärkten hat man oft wenig Zeit, es herrscht großer Antrag und man kann eigentlich nur das Ergebnis seiner Arbeit zeigen“, so Brit Heide. Mit den Tagen der offenen Tür können Jung und Alt den Entstehungsprozess eines keramischen Objekts in den Werkstätten selbst sehen. So kann unter anderem den Keramikern beim Anmischen von Farben zugeschaut, mancherorts selbst getöpfert oder ein Brennofen begutachtet werden. Zahlreiche Besucher aus nah und fern erwartet Brit Heide demonstriert die Fayencemalerei. Foto: Marcus Cislak „Im Jahr 2006 haben Töpfer aus Thüringen, Sachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen erstmals den Tag ins Leben gerufen“, sagt Organisatorin Heide. Schnell habe man sich damals auf einen Tag geeinigt, weil die Handwerkskünstler im April bis Oktober und natürlich zur Adventszeit an den Wochenenden ihre waren feil bieten. „In der Woche wird dann natürlich für die Events produziert“, so Brit Heide. Deshalb verständigte man sich auf die „Saure-Gurken-Zeit im Januar bis März“, wie sie sagt. Das zweite Wochenende im März gehört seit jeher den Keramikern. Beteiligten sich vor 15 Jahren lediglich 25 Töpfereien in ganz Thüringen, entwickelte sich die zweitägige Veranstaltung schnell zum Dauerläufer, mit derzeit 60 teilnehmenden Manufakturen. Töpfer haben verschiedene Arbeitsweisen „Etwa einhundert Besucher streifen dann bei mir durch die Werkstatt“, zeigt sich Heide zufrieden. Das reiche auch völlig aus, weil es sonst viel zu voll sei in ihren Räumlichkeiten. Die Interessierten kommen oft von weit her, planen Touren, damit sie den unterschiedlichen Handwerkern in der Region über die Schulter schauen können. Denn jeder habe seinen eigenen Stil, Arbeitsweisen, Vorlieben. In Triptis zeigt Brit Heide zum Beispiel die Fayencemalerei, während Hartmut Schönfelder eher das Vordrehen oder die Dreitzscherin Annekatrin Räthe-Schönert den Rakubrand präsentiere. So entsteht ein vielfältiges Bild der Keramiker auf engstem geografischen Raum. „Das sind jedes Mal echt nette Menschen, die mir an den Tagen der offenen Töpfereien begegnen“, lobt Heide die wissbegierigen Besucher. Wie auch Bärbel Müller, an deren Manufaktur sich noch ein Museum anschließt, freut sich die Triptiserin wieder auf interessante Gespräche.