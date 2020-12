Tolstoi und das Weihnachtswunder

„Papa, den nehmen wir, der ist sooo süß“, sagte Ida, unsere dreizehnjährige Tochter. Meine Frau nickte, auch sie schien ihr Herz an den schwarzen Kater mit den großen grünen Augen verloren zu haben. „Er heißt Tolstoi“, sagte Frau Bender, die Leiterin des Tierheimes, vorsichtig. Ida schaute sie etwas irritiert an. „Macht nix, wir nehmen ihn trotzdem.“

„Tolstoi ist ein Jahr alt. Er gehörte einem älteren Herrn, der kürzlich zu seiner Tochter gezogen ist. Die leidet an einer Tierhaarallergie, deshalb konnte er ihn nicht behalten“, erklärte Frau Bender. Weil Tolstoi in diesem Moment kläglich miaute, war die Sache entschieden: Wir verließen das Tierheim mit Kater.

Das ist jetzt fünf Wochen her, und Tolstoi hat sich gut bei uns eingelebt. Besser gesagt: Er hat uns alle im Griff. Weil er eben, wie Ida sagt, so süß ist. Meine Frau verwöhnt ihn nach Strich und Faden, und selbst ich schmelze dahin, wenn er nur einen Laut von sich gibt oder mich aus seinen großen Augen anschaut. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein kleiner Kater mein Herz erobern könnte, hätte ich ihn ausgelacht. Allerdings hat er ein paar Angewohnheiten, die mir nicht gefallen. Bisher habe ich jedoch vergeblich versucht, ihm die auszutreiben. Zum einen liegt Tolstoi gar zu gern auf unserer Zeitung. „Was du nur hast“, sagt meine Frau, wenn ich schimpfe. „Er ist eben literaturinteressiert.“ „Und dass er manchmal versucht, das Papier zu zerfetzen?“, frage ich. „Das macht er wahrscheinlich dann, wenn ihm ein Artikel nicht gefällt.“ Ich liebe meine Frau, und Tolstoi natürlich auch. Doch dass sich die beiden gegen mich zu verbünden scheinen, finde ich nicht in Ordnung. Vor allen Dingen nicht, wenn es um meine Arbeit geht, um das Buch, an dem ich gerade schreibe. Immer wieder springt der Kater auf meinen Schreibtisch, legt seinen Kopf auf die Tastatur und starrt auf den Bildschirm. Oder er spielt mit den Pfoten auf den Tasten herum. Besonders gern versucht er sich an der Umstelltaste. Wenn ihm das gelingt, erscheint mein Text plötzlich in Großbuchstaben.

Einmal hat er sogar eine ganze Seite gelöscht. Ich habe nicht herausgefunden, wie er das gemacht hat. Ida hat sich darüber lustig gemacht und Tolstoi in Schutz genommen. „Papa, das war bestimmt nicht so berauschend, was du da geschrieben hast“, hat sie gesagt und mich angegrinst. Meine Frau hat sich Mühe gegeben, ernst zu bleiben. „Irgendwo habe ich neulich gelesen, dass Katzen gern das gleiche machen würden wie Herrchen und Frauchen, dass sie ihnen helfen wollen“, hat sie gesagt. „Ich glaube, Tolstoi hätte am liebsten eine eigene Tastatur.“

Tatsächlich liegt drei Tage später eine zweite Tastatur auf meinem Schreibtisch. Daneben, laut schnurrend, finde ich Tolstoi. Wie er so daliegt, mit dem Köpfchen auf den Tasten, sieht er sehr zufrieden aus.

Ich allerdings bin weniger zufrieden. Die Weihnachtsgeschichte, die ich in ein paar Tagen abgeben muss, ist immer noch nicht fertig. Ich weiß einfach nicht, wie ich sie zu einem guten Ende bringen kann. Die Geschichte verfolgt mich bis in den Schlaf. Worte und Sätze irren durch meine Träume, und mir kommen die wunderbarsten Gedanken. Doch wenn ich am Morgen aufwache, kann ich mich an nichts mehr erinnern. Ich beklage mich bei meiner Frau. „Diese verdammte Weihnachtsgeschichte macht mich noch völlig fertig. Mein Kopf fühlt sich an wie ein Sieb.“ „Was du dich nur so verrückt machst! Dir wird schon noch etwas einfallen“, antwortet sie. „Und wenn nicht?“ Meine Frau beginnt laut zu lachen. „Dann kannst du ja immer noch Tolstoi um Hilfe bitten.“ Unsere Tochter stimmt in ihr Lachen ein. „Klar, Papa, mach das mal, das wäre doch voll cool!“ Ich tippe mir an die Stirn. „Tolstoi! Einen besseren Vorschlag habt ihr wohl nicht! Als ob ein Kater Geschichten schreiben könnte. Da müsste schon so etwas wie ein Wunder geschehen!“ Ida zwinkert mir zu. „Papa, gerade jetzt in der Weihnachtszeit geschehen doch immer wieder Wunder. Weißt du das denn nicht?“ „Blödsinn!“, sage ich. Nein, an Wunder glaube ich schon seit Kindertagen nicht mehr. Die Stunden vergehen, ohne dass ich etwas Rechtes zustande bringe. Tolstoi liegt auf dem Schreibtisch, mit den Vorderpfoten auf seiner Tastatur, und schaut zu.

Ab und zu klickt die Umstelltaste. In der Nacht träume ich von Tolstoi. Der Kater sitzt vor dem Bildschirm, seine Pfoten gleiten über die Tastatur. Was machst du da, frage ich ihn. Aber er antwortet nur: Pst, ich muss nachdenken. Als ich am anderen Morgen meinen Computer einschalte und meinen Text öffne, reibe ich mir verwundert die Augen. Und dann lese ich den Schluss meiner Weihnachtsgeschichte: Das Ende ist so, wie ich es mir immer erträumt habe, fast noch schöner. Zwar ist jedes einzelne Wort in Großbuchstaben geschrieben, und was die Rechtschreibung betrifft, kann ich nur sagen: sehr gewöhnungsbedürftig. Aber sonst? Einfach perfekt! Muss ich noch etwas erklären?

Die Kinder- und Jugendbuchautorin Verena Zeltner aus Neustadt-Neunhofen schreibt seit 2003 jedes Jahr eine heiter-besinnliche Weihnachtsgeschichte für die Leser der OTZ. Eine große Auswahl solcher Erzählungen sind unter anderem in ihrem 2019 erschienenen Buch „Weihnachtsgeschichten für kleine und große Leute“ zu finden.