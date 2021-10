Tonnenschwere Treppen schweben am Haken über Pößneck

Pößneck. Zwölf Tonnenschwere Teile bilden den Aufgang, der den Aufzugsschacht im Awo-Haus „Alte Schule“ umrahmt

In das einstige Gymnasiumsgebäude am Pößnecker Schiller- und Lutherplatz hebt Kranführer Heiko Gärner in dieser Woche insgesamt zwölf Stahlbeton Treppenelemente in den Innenhof. Mit seinem 220-Tonnen-Gefährt schweben zwischenzeitlich die bis zu 5,5 Tonnen schweren Teile geschätzte 50 Meter über Pößneck. Der Krandienst Otto Fischer aus Neustadt ist dem Hochbaubetrieb Enke aus Nimritz behilflich, der das Treppenhaus, dem sogenannten Fluchtweg Nummer 2, baut.

Übers Dach in den Innenhof. Foto: Marcus Cislak / Funke

„Die zwölf Einzelelemente sind passgenau gefertigt. Sie bestehen aus zwölf Tonnen Stahl und 14 Kubikmeter Beton“, informiert Matthias Enke, Chef der Nimritzer Firma. Am Montag begann die Aktion. Zusammengesetzt ergibt sich ein spiralartiges Treppenkonstrukt, welches im Inneren noch Platz für den Aufzugschacht hat.

Die riesigen Stahlteile für den Schacht stehen schon bereit und werden in dieser Woche noch verbaut, so dass diesen Freitag als Abschluss die Deckenteile aus Beton auf Treppe und Schacht aufgesetzt werden können. Natürlich auch per Kran. „Vom tiefsten Punkt, der Aufzugsunterfahrt, bis nach oben sind es zwanzig Meter“, so Enke.

Seit August ist seine Firma mit dem Rohbau beschäftigt. Fußbodenfliesen und Haltegriffe, sowie eine Außenhülle aus Glas komplettieren diesen Teil der Großbaustelle. In der ehemaligen Schule werden von der Arbeiterwohlfahrt Saale-Orla sowohl Senioren-Wohngemeinschaften als auch barrierefreie Wohnungen eingerichtet. Die neue Wohnanlage soll offiziell „Alte Schule“ heißen. Mit einem Einzug von ersten Bewohnern ist wohl Anfang des kommenden Jahres zu rechnen.

Im Erd- und Dachgeschoss entstehen insgesamt acht barrierearme Wohnungen mit unterschiedlichsten Zuschnitten. In den beiden Etagen dazwischen werden zwei Seniorenwohngemeinschaften mit insgesamt 19 Zimmern und großzügig erscheinenden Gemeinschaftsräumen eingerichtet.