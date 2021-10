Torsten Rückel kandidiert in Döbritz

Für die Bürgermeisterwahl in Döbritz am 28. November gibt es nur einen Kandidaten: Feuerwehr-Vereinschef Torsten Rückel.

Bei der anstehenden Bürgermeisterwahl in Döbritz gibt es nur einen Kandidaten. Torsten Rückel, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, bewirbt sich am Sonntag, 28. November, um das Ehrenamt in dem Ort. Das teilte die stellvertretende Wahlleiterin Kerstin Walter nach der Sitzung des Wahlausschusses am Dienstagabend mit.

Nach einer formalen Prüfung der Unterlagen habe das sechsköpfige Gremium unter Wahlleiter Jörg Sommer den Kandidaten zugelassen, so Walter. Rückel selbst ließ sich in der Sitzung vertreten. Für eine Stellungnahme war er am Mittwoch nicht zu erreichen.

154 Bürgerinnen und Bürger dürfen Ende November in Döbritz wählen. Amtsinhaber Hartmut Ortlepp, der seit 2015 wieder Bürgermeister ist, tritt nicht mehr an.