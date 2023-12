Tränen der Rührung in Remptendorf

Remptendorf Seniorinnen und Senioren bekamen am Wochenende ein Programm geboten das mit vielen Erinnerungen verbunden war

Weihnachten wie es früher war, wurde in einem Gedicht während der Seniorenweihnachtsfeier in Remptendorf gewünscht. So schön wie früher, war es nicht, weil Erinnerungen aus der Kindheit einfach nicht zu überbieten sind. Doch was die Remptendorfer Ortsbürgermeisterin Anke Kirschner und die Vereine für ihre Senioren auf die Beine gestellt haben, war etwas Besonders. In einer Zeit, in der es in manchen Orten keine Weihnachtsfeier für die ältere Generation gibt, hat Remptendorf viel geboten: Der Kindergarten Zwergenland, die Regelschule, die Blasmusikanten, der Männerchor, selbst Faschingsclub und Kulturverein haben am mehrstündigen Programm mitgewirkt.

Die Vorträge der Kinder waren festlich gestaltet und schön anzusehen. Bei den Liedern des Männerchores und der Blasmusikanten wurde leise mitgesungen, auch mal geschunkelt und so mancher rieb sich Tränen der Rührung aus den Augen, als Paul Oertel den „Kleinen Trommler“ spielte. Constanze Frank-Spindler aus Burglemnitz trat mit ihren Kindern Maria und August als Solisten an Keyboard, Geige und Gitarre auf. Nach der Kaffeepause wurde das Märchen Schneewittchen und die Sieben Zwerge in Remptendorfer Version gezeigt. Darin kommen Schloss Burgk, der ambulante Dienst Pflege mit Herz und weitere bekannte Orte und Namen vor.

Die etwa 60 Gäste dankten den Darstellern mit viel Applaus, lobenden Worten und so manchem Lacher. Helferinnen hatten Kuchen gebacken, zum Abendessen gab es Bratwurst und Kartoffelsalat. Zur Finanzierung hatte auch Landratskandidat Christian Herrgott beitragen. Er spendete für das Fest und war zusammen mit Bürgermeister Tino König Gast der Weihnachtsfeier. Die Gelegenheit des gut besuchten Saales, nutze die Kirchgemeinde, um auf die Verlosung der Weihnachtslaterne hinzuweisen. Für je fünf Euro konnten Lose gekauft werden. Am Heiligen Abend zieht der Engel die Gewinnernummer und der glückliche Sieger erhält, die handgefertigte Laterne mit Remptendorfer Kirchenmotiv im Kerzenglas.