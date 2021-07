„Treffpunkt Obstbaum“ in Neustadt stellt praktische Baumpflege in den Mittelpunkt

Neustadt. Die Veranstaltung mit Tipps zur Baumpflege und Ernteverwertung und mit allgemeinem Gedankenaustausch findet in Neustadt auf der Streuobstwiese statt.

„Treffpunkt Obstbaum“ heißt eine Veranstaltung, zu welcher am Samstag, 10. Juli, nach Neustadt auf die Streuobstwiese an der Straße Am Gries eingeladen wird. Beginn ist um 16 Uhr.

Im Mittelpunkt eines ersten Teiles der insgesamt dreistündigen Veranstaltung steht die praktische Baumpflege. „Neben dem klassischen Winterschnitt gibt es auch den beruhigenden Sommerschnitt“, teilt Ariane Viller als Projektkoordinatorin des Streuobstnetzwerkes Ostthüringen.

„Die gefürchteten Wasserschosser werden nach Grundkenntnissen zu Kronenaufbau und Baumbiologie zu unseren Helfern. Sie sind daher ebenso Thema wie Ameisen, Blattläuse, faulende Wunden und schlechte Fruchtqualität. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Sommerveredlung und auf die Baumpflege mit einfachen Mitteln.“ Interessierte können gern Fotos von Problemen an ihren Bäumen zwecks Besprechung mitbringen.

Der zweite Teil des Treffens soll dem allgemeinen Gedankenaustausch sowie einer weiteren Vorstellung des vor drei Jahren gegründeten Streuobstnetzwerkes Ostthüringen dienen. „Ab Herbst liegt hier der Schwerpunkt in der Obstverwertung“, kündigt Ariane Viller in ihrer Einladung an.

Es wird um eine Anmeldung per Mail an info@lpv-schiefergebirge.de gebeten.