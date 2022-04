Trendiger Buchweizen

Marcus Cislak über einen wissenschaftlichen Seitenarm: Pollenanalyse

Die geschichtsträchtige Burg Ranis mit ihrem Bauopfer, Museum, Literatur und Treffpunkt für Mittelalterfans bis hin zu Forschern war einmal mehr Schauplatz eines besonderen Schauspiels. Es sind sichtbare Artefakte unserer menschlichen Kultur von vor mehr als 2000 Jahren zu sehen gewesen, die bis vor Kurzem noch im Boden von Seisla und Oberwellenborn schlummerten. Zum anfassen, zum Sehen und zum Erfahren. An fünf Tischen löcherten die Besucher die Experten, die normalweise in der Erde graben oder im Büro forschen. Eine größere Menschentraube formierte sich um die Biologin und promovierte Geografin Heike Schneider. Pollenanalytikerin.

Bitte was? Heuschnupfen kuriert sie jedenfalls nicht, dafür kann sie Bohrkerne entnehmen und mit verschiedenen Verfahren alles Lästige wegätzen und zerstören bis nur noch 0,1 bis 0,7 Millimeter große Pollen übrigbleiben. Und dann? Dann kann sie bestimmen was damals (vor zehn, hundert, tausend, zehntausend Jahren) gewachsen ist.

Warum? Um Klimaveränderungen – menschlich oder natürlich verursacht – untersuchen zu können. Die Erdproben um Seisla sind noch nicht final untersucht, so zeigte sie zwei Diagramme aus Knobelsdorf und Weischwitz. Es sei erstaunlich, sagte sie, dass in letztgenannter Bergbausiedlung im Mittelalter auch Buchweizen angebaut wurde. In der Intensität und langen Zeitspanne sei es ihr noch nicht untergekommen in ihrer langjährigen Tätigkeit. Spannend, überraschend und aufschlussreich zugleich, was man anhand von winzigen Partikel herauslesen kann.

Was heute trendy unter Veganern ist, war damals schon beliebt.