Triptis bekommt zwei neue Ladesäulen

In den zurückliegenden Wochen sind im Westen von Triptis, beim Gelände der dortigen Shell-Tankstelle, zwei neue Ladesäulen für Elektrofahrzeuge aufgestellt worden.

Diese sind derzeit noch nicht für Kunden zugänglich, am vergangenen Sonntag waren die zugehörigen Ausbaumaßnahmen vor Ort noch nicht abgeschlossen. Die Säulen tragen das Label „Q1 Autostrom“ und würden nach ihrer Fertigstellung die Zahl der Elektroladesäulen in Triptis verdreifachen. Denn bisher existiert laut der La­de­säu­len­kar­te der Bundesnetzagentur nur eine öffentlich zugängliche Säule am Standort der bft-Tankstelle im Stadtzentrum.

Stand beim Ausbauvorhaben offen

Inwiefern der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos mit den Plänen zur Neugestaltung der Tankstelle zusammenhängen, ist bisher offen. Bereits bei einer öffentlichen Stadtratssitzung am 9. Juli 2019 war das Interesse der Eigentümerin der Shell-Tankstelle, der Q1 Energie AG aus Osnabrück, bekannt geworden, die Tankstelle grundlegend erneuern und zu einem Autohof mit Übernachtungsmöglichkeiten ausbauen zu wollen.

Erste Entwürfe zu dem Bauvorhaben zeugten von recht spektakulären Ausmaßen des Projektes, inklusive 60 Meter hoher Pfeiler und einer aufwendigen Dachkonstruktion. Seither waren in dieser Sache keine weiteren Informationen veröffentlicht worden. Der Stadtrat von Triptis hatte damals zugestimmt, zunächst Baurecht zu schaffen und die Pläne zu prüfen.

Für den Moment bleibt das Aufstellen der beiden neuen Ladesäulen das erste sichtbare Zeichen von Veränderung im Bereich der Tankstelle, die nur etwa 450 Meter von der Autobahn 9 entfernt liegt, wobei eine Anfahrt von der Fernstraße etwa über den Umweg der B 281 erfolgen muss. Laut der Internetseite goingelectric.de handelt es sich bei den Säulen um das Modell Hypercharger der Firma Alpitronic. Diese könnten zwischen 75 Kilowatt/250 Ampere und 150 Kilowatt/500 Ampere bereitstellen und verfügten über je zwei Anschlüsse für durstige Stromer. Wann die Schnellladestationen den Kunden zur Verfügung stehen werden, ist noch unklar.