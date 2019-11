Triptis macht sich weihnachtshübsch

Als die engagierten Frauen der Triptiser Brunnengeister am Donnerstagvormittag zur Tat schreiten, um dem Marktbrunnen der Stadt auch in diesem Jahr ein angemessen weihnachtliches Kleid zu verpassen, ist der in diesem Jahr besonders schöne Stadt-Weihnachtsbaum bereits herausgeputzt. Die Nordmanntanne ist aus Schmieritz – und nicht aus Weltwitz, wie kürzlich irrtümlich von der Stadt gemeldet. Der Baum sei dort um das Jahr 1994 auf privatem Grund gepflanzt worden, berichtet die Spenderin am Telefon. „Wir haben ihn der Stadt angeboten, weil es zu schade gewesen wäre, ihn einfach zu fällen“, sagt sie.

Die Triptiser Brunnengeister sind am 28. November dabei, den Marktbrunnen der Stadt weihnachtlich herauszuputzen. Foto: Martin Schöne

Mithilfe der Drehleiter der Triptiser Feuerwehr sind bereits am Dienstag Kugeln und Lichterketten angebracht worden. Auch hier hatten schon die Brunnengeister ihre Finger im Spiel, denn die Kugeln wurden für den Advent 2019 runderneuert. „Wir haben sie abgewischt und neue Farbe aufgetragen“, berichtet Doris Köchig stellvertretend für die Brunnengeister. Am Donnerstag war nun der Brunnen an der Reihe. Die Gestaltung ist dabei im Vergleich zum Vorjahr beinahe unverändert geblieben. Die Kugelbehänge wurden etwas erweitert und den Stroh-Rentieren wurde neue Lichttechnik spendiert. „Jetzt leuchten wieder alle“, schmunzelt sie. Sowohl am Dienstag als auch am Donnerstag sorgten Mitarbeiter der Stadt für reibungslose Abläufe. Diese dekorierten den Baum und packten auch am Brunnen tatkräftig mit an.

Dekoration lässt Weihnachtsstimmung aufkommen

Bereits am 3. Oktober haben die Frauen mit den Vorbereitungen begonnen. 15 bis 20 Brunnengeister hätten sich in diesem Jahr an der Gestaltung beteiligt. Einen ganzen Vormittag nahm es etwa in Anspruch, das frische Tannengrün zuzuschneiden und die Girlanden zu binden. Nun bedeckt es den Brunnen und ziert dessen Ränder.

In Blumenkübeln auf dem Markt sorgen aus Holzscheiten zurecht geschnitzte Kerzen für weitere dekorative Elemente. Denn Baum und Brunnen sind längst nicht allein für die im Triptiser Stadtzentrum aufkommende Weihnachtsstimmung verantwortlich. Am Bibliotheks- und am Rathausgebäude findet sich hübscher Schmuck, auf dem Markt stehen die ersten Buden für das großangelegte Adventsmarktwochenende und auch das neue Lichtkonzept für die besinnliche Zeit des Jahres in Triptis lässt sich mittlerweile erahnen. Von Bürgern habe er dazu bereits erste positive Rückmeldungen erhalten, erläutert Jan Wißgott vom Kulturamt.

Doris Köchig zeigt die neuen Bastelarbeiten die zum Weihnachtsmarkt am Sonntag verkauft werden. Foto: Martin Schöne

Mit der Lesung von André Kudernatsch am Freitag im Schützenhaus, dem Novum der Händlerweihnacht in der Innenstadt am Samstag mit anschließendem Benefiz-Glühweinabend am Weihnachtsbaum und dem Vereinsweihnachtsmarkt am Sonntag mit Adventskonzert in der Stadtkirche zum Abschluss werden die Triptiser und mögliche Gäste genug Gelegenheit haben, dieses am Wochenende auszukosten. Am Sonntag werden traditionell auch die Brunnengeister einen Stand unterhalten. Mit teils aufwendigen Bastelarbeiten beschäftigten sich die Frauen im Vorhinein. Die Ergebnisse werden dann auf dem Markt veräußert, die Einnahmen kommen dem Engagement der Gruppe zugute.

Komplettiert wird das Angebot der Brunnengeister durch gebackene Waffeln, Glühwein und einem neuen Stollenstreuselkuchen.

Am Freitag beginnt dieses Wochenende voller Höhepunkte in Triptis als Auftakt in die Adventszeit. Jan Wißgott freut sich, dass die Stadt den Bürgern in diesem Jahr etwas Neues bieten zu können, in das viel Vorbereitungsaufwand unter Beteiligung vieler engagierter Triptiser geflossen sei.