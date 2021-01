In der „Schatztruhe“ am Triptiser Marktplatz bietet Kerstin Poßner unter anderem Dekorationen und diverse Geschenkartikel an.

Triptis. Kerstin Poßner bietet in ihrer „Schatztruhe“ am Marktplatz „was Gutes für die Seele“ an.

Ein Ausflug in die Triptiser Innenstadt lohnt nicht, so die landläufige Meinung. Doch welche Geschäfte und Dienstleister gibt es tatsächlich rund um den Marktplatz und in den angrenzenden Straßen? Mit welchen Herausforderungen die Inhaber in der Kleinstadt konfrontiert werden und wie sie die Corona-Krise meistern, will diese Zeitung in einer kleinen Serie zeigen.