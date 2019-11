Triptis: Stimmen zur Sternfahrt der Traktoren

Im Rahmen der großangelegten Traktoren-Sternfahrt der Landwirte unter dem Motto „Land schafft Verbindung“ machten sich am Montag auch von Triptis aus viele Landmaschinen auf den Weg in die Hauptstadt. Bundesweit haben sich Landwirte organisiert, um am Dienstag in Berlin gegen die Pläne der Bundesregierung zur Agrarpolitik zu demonstrieren. In Triptis verfolgten viele Interessierte die Abfahrt der ersten etwa 270 Traktoren.

Die Sternfahrt-Teilnehmer hatten sich zuvor nahe der Autobahn, auf dem Gelände des Fliegl-Werks versammelt. „Wir unterstützen das Anliegen der Landwirte. Und wir wissen auch, wo wir herkommen. Wir kommen aus dem Agrarbereich und das haben wir niemals verneint“, sagte Fliegl-Chef Helmut Fliegl am Montag. „Wir haben genug Platz. Wir wurden gefragt, ob wir den Platz zur Verfügung stellen würden und wir haben gesagt, das machen wir.“ Das Unternehmen habe gar die Verpflegung der Traktoristen und sanitäre Anlagen für den Zwischenstopp organisiert. Ein Beispiel dran nehmen Christian Klar aus Gera und Carolin Krietsch aus Triptis unterstützen den Protest der Landwirte. Foto: Martin Schöne „Da können sich viele in Deutschland ein Beispiel dran nehmen“, sagten Christian Klar aus Gera und Carolin Krietsch aus Triptis. Die beiden waren als Zuschauer gekommen, um die Abfahrt der Traktoren zu erleben. „Die fahren zusammen – für ihr Gewerk, für ihre Heimat, für die Tradition. Die Bauern ernähren uns“, fügte Christian Klar an und empfand besonders den durch Deutschland- und Thüringenflaggen an den Fahrzeugen ausgedrückten Heimatstolz als richtiges Signal. Im Netz auch kritische Stimmen In den sozialen Netzwerken äußerten sich manche Nutzer dagegen kritisch. „Traurig für die Umwelt, dass so viel Diesel verbellt wird, können die nicht mit der Bahn fahren?“, meinte einer. Für andere standen Stau-Sorgen im Vordergrund: „Da bin ich aber froh, dass wir die Woche nicht zur Schule fahren müssen.“ Doch auf der Facebookseite der OTZ Pößneck überwogen die unterstützenden Kommentare. Entlang der Autobahn versammelten sich Menschen auf Brücken über der Fahrbahn, um ihre Unterstützung der Landwirte kundzutun. So hatte etwa der siebenjährige Erik mit seinem Vater ein Schild vorbereitet, auf dem schlicht „Gute Fahrt“ zu lesen stand. Mit 35 km/h über die Autobahn: Radio hören und rauchen Florian Purucker (rechts) und Johannes Deubzer machten sich am frühen Morgen aus dem Raum Bayreuth auf den Weg nach Triptis. Foto: Martin Schöne Darauf hofften auch Florian Purucker und Johannes Deubzer. Um 5.45 Uhr waren beide mit je einem Traktor aus dem Raum Bayreuth aufgebrochen. Für Deubzer ist es gar sein erster Trip in die Hauptstadt. „Ich war schon überall, aber in Berlin noch nicht“, sagt er und Purucker fügt mit Blick auf die Traktor-Sternfahrt an: „Die Chance hat man nur einmal.“ Und was macht man so bei 35 km/h auf der Autobahn? „Radio hören und rauchen“, schmunzeln die beiden jungen Männer.