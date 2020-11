Die Triptiser in der Kernstadt und den Ortsteilen wurden im September vom SPD-Ortsverband per Postkarte nach ihren aktuellen Anliegen befragt. Was hat die Aktion eigentlich erbracht?

Von den 1500 verteilten Antwortkarten seien rund 60 beziehungsweise etwa vier Prozent mit einem oder einer ganzen Reihe von Anliegen zurückgekommen, antwortete der SPD-Ortsverbandsvorsitzende und -Stadtrat Peter Zacharias auf Nachfrage. Mit dieser Resonanz sei er zufrieden. Mehr noch, die Ergebnisse der Befragung ermutigen die 14-köpfige sozialdemokratische Ortsgruppe im Nordosten des Saale-Orla-Kreises, 2021 eine weitere Postkartenaktion aufzulegen.

„Oftmals wurden Themen angesprochen, die durch die Stadt oder den Stadtrat schon auf den Weg gebracht wurden – hier ist ein Kommunikationsproblem festzustellen“, fasste Zacharias die 2020er Umfrage zusammen. „Erste kleinere Anliegen konnten gelöst werden, indem man das Ordnungsamt informiert hat“, sagte er. Fünf Triptiser hätten zu ihrer Meinung freiwillig mit ihrem Namen gestanden und fast allen sei persönlich geantwortet worden. Zudem sei es bislang zu fünf Vor-Ort-Terminen gekommen. Verschiedene Anregungen will die SPD teils kurz-, teils langfristig per Antrag in den Stadtrat einbringen. „Mit der Vielzahl von Problemdarstellungen haben wir eine große Agenda vor uns“, so Zacharias.

Teilnehmer sehen bei Gehwegen und Straßen sofortigen Handlungsbedarf

Insgesamt 24 Stimmen seien zu Fragen der Straßen und Gehwege erhoben worden. „Es geht vor allem um erneuerungsbedürftige Straßenoberflächen, fehlende Bürgersteige und gewünschte Einschränkungen des Kraftverkehrs etwa in Form von Einbahnstraßenregelungen“, so Zacharias. Nach Ansicht der Aktionsteilnehmer gebe es allein in der Kernstadt an etwa zwölf Stellen sofortigen Handlungsbedarf.

Zum Themenkomplex Gastronomie/Einzelhandel habe es 19 Wortmeldungen gegeben. „Bäcker auf dem Markt“, „Gastronomie mit Mittagstisch“, „Anreize für Händler“ seien einige der ganz konkreten Forderungen gewesen. „Diese Problematik kann nur langfristig angegangen werden“, so Zacharias. Er kündigte an, dass der SPD-Ortsverband ein Konzept ausarbeiten werde, welches etwa Gastwirte motivieren soll, Angebote zu unterbreiten.

Auf den Plätzen 3 und 4 der Umfrage seien Rufe nach einem konsequenten Radwegkonzept für die Stadt und die Ortsteile sowie der Protest gegen den Lkw-Verkehr im Stadtteil Oberpöllnitz gelandet. Die schleppende Digitalisierung komme erst auf Rang 5 als offene kommunalpolitische Aufgabe vor.

Die lange Reihe der weiteren Probleme, deren Lösung aber nicht immer in der Hand der Stadt Triptis liegt, reiche von zugeparkten Gehwegen über Hundekot auf Straßen des Zentrums bis zum lückenhaften öffentlichen Personennahverkehr. Über „Lehrermangel“ und „fehlende Polizei“ würden sich Triptiser ebenso ärgern wie über zu viel des Guten, etwa Lichtsmog und Windräder. Die Sanierung der Sportplatz-Umkleiden, die Reparatur der Sitzbänke in der Roßstraße oder ein Rundweg am Triptiser Stausee seien weitere Punkte auf der Wunschliste, die die Triptiser SPD im September zusammengetragen hat. Außerdem scheint man in Pillingsdorf mehr von der Stadt zu erwarten.