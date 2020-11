In jedem anderen Jahr würde Töpfermeisterin Brit Heide an den Adventswochenenden von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt fahren, um ihre Keramik anzubieten. Nicht so in diesem Corona-Jahr. Die Märkte für die beiden ersten Advente sind schon abgesagt.

„Ich habe überlegt, was man stattdessen machen könnte und mich entschieden, einfach hier ‘Keramik zu Weihnachten’ zu veranstalten“, erzählt sie. In den vergangenen Jahren hat sie in ähnlicher Form immer am Samstag vor dem Totensonntag in ihre Werkstatt eingeladen, in diesem Jahr wählt sie die ersten beiden Adventssamstage. Ihre Kollegin Annekatrin Räthe-Schönert in Alsmannsdorf öffnet ihre Werkstatt am 28. und 29. November, erwähnt Brit Heide außerdem.

Ein Besuch gewährt Einblicke in ihre Arbeit, eine kleine Ausstellung zeigt die Ergebnisse. Diese können dann für Weihnachten bestellt werden. Auch Passendes für das bevorstehende Fest bereitet sie vor. „Engel-Kerzenleuchter mussten in diesem Jahr sein und auch Windlichter mit Weihnachtsmotiven gibt es“, verrät die Künstlerin.

Viele Märkte sind in diesem Jahr ausgefallen

Weihnachtliche Windlichter und Kerzenhalter-Engel sind in Vorbereitung. Foto: Caroline Reul

Dass die Veranstaltung mit den geltenden Corona-Regeln kollidieren könnte, bereitet ihr keine Angst. „Zum Tag der offenen Töpferei im März galten ja auch schon ein paar Einschränkungen. Ich habe keine Vorführung gemacht und auch keine Verpflegung angeboten“, erinnert sie sich. Die Besucher seien alle sehr diszipliniert gewesen. Jetzt käme eben noch der Mundschutz dazu.

„Es ist auch nicht so, dass die Menschen zu Hunderten vor unseren Werkstätten stehen“, kann sie aus eigener Erfahrung und derer ihrer Kollegen berichten. Es kämen eher kleinere Grüppchen, die sich just in den Moment wieder verabschiedeten, in dem das nächste Grüppchen sich näherte.

Es soll ein versöhnlicher Jahresabschluss werden, in dem so viele Töpfermärkte ausfallen mussten. Wo sie sonst an 14 Märkten beteiligt ist, haben in diesem Jahr vier stattgefunden. „Obwohl ich sagen muss, dass ich dennoch gut übers Jahr gekommen bin“, ergänzt Brit Heide. Viele kämen dann doch in der Töpferei vorbei, was sie sehr zu schätzen weiß.

Immer mehr Menschen finden Gefallen an Keramik

Bestellungen, auch übers Internet, gebe es ebenso genügend. Das Handwerk fasziniert viele Menschen – und immer mehr finden Gefallen an Keramik in den eigenen vier Wänden. „Die Leute sehen die Bilder auf meiner Internetseite und fragen zum Beispiel, welche Größen es von einer Tasse gibt. Meine Stammkunden wiederum suchen oftmals nur noch eine Ergänzung zum Service: eine bestimmte Tasse oder einen Teller“, erklärt sie. Für Teller habe sie derzeit sogar eine Warteliste.

Für den dritten Advent hat sie aktuell noch den Adventsmarkt in Zickra im Plan – so er denn stattfinden wird. „Am vierten Advent bin ich dann bei meiner Kollegin Yvette Klein in Rodigast“, erläutert sie den Plan für den Rest des Jahres.

Und das kommende Jahr? „Den Tag der offenen Töpferei haben wir vorbereitet“, sagt Brit Heide. Am 13. und 14. März soll er stattfinden – so Corona nicht dazwischenfunkt. „Außerdem wollte ich bereits in diesem Jahr gemeinsam mit meiner Mutter eine Ausstellung zeigen“, erzählt sie.

Im kommenden Jahr wird es dann hoffentlich klappen. „Einen Termin haben wir uns noch nicht überlegt“, ergänzt sie. „Vielleicht wäre aber im Sommer ganz schön.“ Dann vielleicht gänzlich ohne Einschränkungen.

„Keramik zu Weihnachten“, 28. November und 5. Dezember, 10 bis 18 Uhr, Töpferei Brit Heide, Am Morgenberg 7 in Triptis