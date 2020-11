Triptiser Adventsmarkt abgesagt

Der Adventsmarkt in Triptis findet in diesem Jahr nicht statt. Dies teilte das Kulturamt Triptis am Freitag mit. Mit großem Bedauern habe man aufgrund der gesundheitspolitischen Lage beschlossen, auch den angedachten Ersatztermin am 3. Advent zu streichen.

„Wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen. Nach intensivem Abwägen, Betrachtung der regionalen Fallzahlen, unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und Einbeziehung des Aufwandes konnte keine andere verantwortungsbewusste Entscheidung getroffen werden“, erläuterte Kulturamtsleiter Jan Wißgott. Dank gelte allen Helfern, Bürgern, Händlern und Vereinen, die so lange zur Veranstaltung gehalten haben und das Ziel unterstützten.

Der Kulturamtsleiter erinnerte zugleich noch einmal an die Aktionen zum Advent, die einen kleinen Ersatz bieten sollen: Zunächst gibt es den Triptiser Adventskalender, der Spaziergänger an jedem Tag zu einem anderen Türchen im Stadtgebiet und in den teilnehmenden Dörfern der Verwaltungsgemeinschaft führt. Es warten weihnachtlich geschmückte Türen, Fenster oder Tore. Weiterhin präsentieren der Heimatverein Triptis und die Stadt einen „Historischen Stadtspaziergang“ in den verwaisten Schaufenstern der Innenstadt. Vom 28. November bis 3. Januar können eine Auswahl an historischen Fotos als Plakat und eine Beamer-Präsentation am Markt anschaut werden.