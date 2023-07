Triptiser Gemeinschaftsschüler haben ihren Abschluss in der Tasche

Triptis. 13 junge Frauen und 14 junge Männer haben ihre Zeugnisse erhalten.

Die 27 Absolventen der Staatlichen Gemeinschaftsschule „Am Morgenberg“ in Triptis erhielten vor wenigen Tagen ihre Zeugnisse. Dazu gab es auch eine Festveranstaltung im Atrium der Schule. Das teilte der stellvertretende Schulleiter Ralf Oschatz der Heimatzeitung mit. Es hieß weiter, dass alle Teilnehmer der Prüfungen, also 13 junge Frauen und 14 junge Männer, diese auch bestanden haben. „Wir wünschen allen Absolventen für ihre Zukunft alles Gute und viel Erfolg im Leben“, so Schulleiter Oschatz.