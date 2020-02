Triptis. Am 15. Februar beginnen in der Alten Molkerei in Triptis vier närrischen Wochen. Der Kartenvorverkauf läuft.

Triptiser Jubiläums-Weiberfasching mit den Dreamboys aus Berlin

„Vampire, Zombies, Gruselei – in Trips Trill ertönt der Horrorschrei!“ Unter diesem schaurig-schönen Motto stehen ab 15. Februar vier närrische Wochenenden in Triptis beziehungsweise in der Alten Molkerei des Städtchens.

Der seine 58. Session feiernde Triptiser Carneval Verein (TCV) und sein Prinzenpaar Manuela III. und Jens II. freuen sich zunächst am 15. Februar ab 14.11 Uhr beim Kinderfasching mit Zauber- und Ballonshow auf viele kleine Narren. Am 16. Februar ab 14 Uhr können Senioren zur Musik von Mxtour das Tanzbein schwingen.

Der TCV wird durch seine 58. Session vom bezaubernden Prinzenpaar Manuela III. und Jens II. geführt, hier mit der Gruppe MFG. Foto: TCV

Das lange Faschingswochenende wird am 20. Februar mit dem Weiber- fasching eingeläutet. Zum 20-jährigen Jubiläum dieser Veranstaltung sind neben elf befreundeten Vereinen auch die Dreamboys aus Berlin zu Gast. Dazu wurde extra eine weitere große Bühne im Saal der Alten Molkerei installiert. Damen sind ab 19 Uhr willkommen, Programmbeginn ist 20.11 Uhr. Herren dürfen erst nach dem Programm, ab Mitternacht, rein. Moderatorin ist Gwendolin Grau, die diese Veranstaltung seit zehn Jahren organisiert, inzwischen gemeinsam mit Ulrike Bach.

Am 22. Februar ab 21 Uhr legen zum Faschingstreiben vier DJs auf. Am Rosenmontag ab 19 Uhr lädt der TCV zum Vereinsfasching für jedermann ein, das 20.11 Uhr beginnende Programm gestalten die Gastgeber und befreundete Karnevalsvereine gemeinsam.

Am 7. März findet die Gala-Veranstaltung in Trips Trill statt, für Musik sorgt die Band Roxy, Beginn ist 19.11 Uhr.

Zum Närrischen Zapfenstreich am 14. März ab 20.11 Uhr darf gern nochmals das Kostüm aus dem Schrank geholt werden, teilt der TCV mit. Mit einem besonderen Programm wird ein letztes Mal in dieser Session bis in den nöchsten Morgen hinein gefeiert.

Karten gibt es im Triptiser Reisebüro Tittel, für das lange Faschingswochenende auch in der Triptiser Tankstelle Berrang.