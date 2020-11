Seit Montag gelten bundesweit strenge Regeln, damit die Corona-Pandemie nicht außer Kontrolle gerät. Die getroffenen Maßnahmen schränken unter anderem den Freizeitbereich ein. Zahlreiche Veranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben.

Auch der für den 28. und 29. November geplante Adventsmarkt in Triptis kann durch die Einschränkungen nicht durchgeführt werden – ganz abgesagt wird dieser allerdings vorerst auch nicht. „Wir hoffen, dass, wenn es auf Weihnachten zugeht, der Adventsmarkt möglich wird“, sagt der Triptiser Kulturamtsleiter Jan Wißgott. Man orientiere sich nun auf das dritte Adventswochenende als Ersatztermin. Eine Entscheidung könne hoffentlich Anfang Dezember getroffen werden.

Das für den diesjährigen Adventsmarkt vorgesehene Konzept bleibe bestehen. „Geht das in dieser Form im Dezember nicht, werden wir mit dem Gesundheitsamt in Kontakt treten, um zu erfahren, was maximal möglich ist. Wie wollen auf jeden Fall versuchen, etwas anzubieten“, betont Jan Wißgott.

Stadt wird ab kommender Woche geschmückt

Derzeit laufen indes die Vorbereitungen, um die Stadt weihnachtlich herauszuputzen. In der kommenden Woche geht es mit der Ausgestaltung los. Am Montag werden etwa die Bäume auf dem Markt geschmückt, am 18. November wird der Weihnachtsbaum aufgestellt. Insgesamt rund 500 Deko- und Lichtelemente werden in der nächsten Zeit ihren Platz finden und so für das passende Ambiente sorgen. „Bis zum 28. November muss alles stehen“, gibt der Kulturamtsleiter an.

Coronabedingt fällt das städtische Budget für die weihnachtliche Ausgestaltung der Innenstadt in diesem Jahr schmaler aus. Daher hat sich Tobias Hähnel, Geschäftsführer des Sanitätshauses Rosenau in Triptis, bereit erklärt, die Stadt finanziell zu unterstützen. „Er hat eine große Spende in den Topf geworfen, wofür wir sehr dankbar sind“, betont Jan Wißgott.

Neben der festlichen Ausgestaltung von Triptis sind weitere Aktionen in der Weihnachtszeit geplant. So wird es einen historischen Adventsspaziergang geben. Bei diesem sind die Triptiser eingeladen, sich auf den Weg in die Innenstadt zu machen, wo es in den Schaufenstern leerstehender Geschäfte historische Fotografien im Posterformat zu entdecken gibt. Darüber hinaus werden im Dunkeln mit Hilfe eines Beamers bewegte Bilder der Stadt an die Wand eines Hauses im Mittelring geworfen. Vom 28. November bis zum 3. Januar 2021 sind die Aufnahmen in der Innenstadt zu sehen.

Interessierte melden sich im Kulturamt der Stadt

Außerdem ruft die Stadt die Triptiser Bürger dazu auf, ein Adventsfenster zu gestalten – ob mit Lichtern, Bildern, Dekoelementen oder auch allem zusammen, ist dabei egal. „Kreativität ist gefragt. Bei der Gestaltung lassen wir den Leuten freie Hand“, sagt Jan Wißgott. Die Idee zu der Aktion stamme übrigens aus der Partnerstadt Zell an der Mosel. „Wir haben davon im Stadtanzeiger gelesen und gesagt: ,Das ist ein tolles Projekt, das wollen wir auch machen’“, erzählt der Kulturamtsleiter.

Jeder, der sich beteiligen will, kann sich bis zum 27. November im Kulturamt der Stadt melden. „Man bekommt dann analog zum Adventskalender ein Türchen zugewiesen“, erläutert Jan Wißgott. So soll vom 1. bis 24. Dezember an jedem Tag ein anderes Fenster zur Geltung gebracht werden, das dann bei einem Spaziergang erkundet werden kann.

„Wir würden uns freuen, wenn sich auch Leute aus den Ortsteilen beteiligen“, so Jan Wißgott. Auf einer Liste werde bekannt gegeben, an welchem Tag die Beteiligten mit ihrem Adventsfenster an der Reihe sind. Diese werde auf der Internetseite der Stadt sowie als Aushang veröffentlicht.

Wer gerne eine Adventsfenster gestalten möchte, kann sich bis Freitag, 27. November, telefonisch unter der Nummer 036482/35 923 oder per E-Mail an die Adresse kultur@triptis.de melden.