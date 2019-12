Triptiser Stadtrat diskutiert Begrüßungsgeld für Neugeborene

Die Geburt des Kindes ist für Eltern der schönste Moment im Leben. In Triptis könnte die Ankunft neuer Erdenbürger künftig noch ein wenig versüßt werden. Im Triptiser Stadtrat wurde über ein mögliches Begrüßungsgeld für Neugeborene diskutiert. Ein entsprechender Antrag wurde vom SPD-Ortsvorsitzenden und -Stadtratsmitglied Peter Zacharias eingebracht.

„Der Ortsverein SPD Triptis stellte Überlegungen an, wie man Familien unterstützen könnte. Wir kamen zu dem Entschluss, dies in Form eines Begrüßungsgeldes für Neugeborene der Stadt Triptis umzusetzen“, hieß es in dem Antrag. Jede Familie solle daher einen kleinen Zuschuss erhalten, um die Erstausstattung zu erleichtern. Daher schlage man eine Babyprämie von 200 Euro vor. Die finanzielle Belastung für die Stadtkasse dürfte sich bei der überschaubaren Anzahl an Geburten in Triptis in Grenzen halten. So habe es laut Landesamt für Statistik von 2014 bis 2018 in Triptis im Schnitt 25,8 Neugeborene pro Jahr gegeben. „Im Durchschnitt würde dies für den städtischen Haushalt eine jährliche Mehrausgabe von 5.200 Euro bedeuten.“ Anliegen des Begrüßungsgeldes sei, die Stadt für junge Menschen attraktiv zu gestalten, Bürger langfristig vor Ort zu binden oder neue Einwohner anzuwerben.

Steffen Winkler, Leiter des Ordnungsamtes in Triptis, verwies darauf, dass für das Begrüßungsgeld eine Regelung getroffen werden müsse. Dies könne allerdings nicht über eine Satzung erfolgen, da für diese eine entsprechende Rechtsgrundlage fehle. So regte er eine Richtlinie an.

Aus den Reihen der Stadträte war prinzipiell Zustimmung für das Begrüßungsgeld zu vernehmen, jedoch unter dem Vorbehalt, sich ein solches auch leisten zu können. Darauf verwies auch der Triptiser Bürgermeister Peter Orosz (Feuerwehrverein). Er betonte, nicht gegen diesen Vorschlag zu sein. „Den Eltern ist aber vielleicht mehr geholfen, wenn wir die Preise in der Stadt moderat halten, etwa für die Stadtbibliothek oder das Freibad“, sagte er. Berthold Steffen (Freie Wähler) schlug vor, den Antrag noch einmal in den Finanzausschuss zu verweisen. „Dort können wir schauen, haben wir so viel Geld im Topf und können wir was ausschütten“, so Steffen. Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Gleichzeitig wurde die Stadtverwaltung Triptis beauftragt, eine Richtlinie für ein solches Begrüßungsgeld zu erarbeiten.