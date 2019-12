Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tropfen auf den heißen Stein

Mindestens acht Anträge auf acht Mobilfunkstandorte allein aus dem Orlatal landeten bei der Telekom. Das ist also fast ein Fünftel der 50 Anlagen, die das Unternehmen in ganz Deutschland sponsern möchte. Da drängt sich der Gedanke auf, dass die Aktion „Wir jagen Funklöcher“ der Telekom nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein ist.

Wie schlecht der Handyempfang an vielen Ecken im Orlatal ist, erlebte ich wieder einmal bei den Recherchen zum Thema. Beim Telefonat mit Gertewitz’ Bürgermeister Günter Brüsch war urplötzlich das Gespräch weg, als er dem Feierabend entgegen ins Dorf hinabfuhr. Er rief kurze Zeit später zurück, im Garten stehend, wie er berichtete. „Ich bin einer der ganz weniger Glücklichen im Ort, die an der Pößneck zugewandten Seite wohnen und halbwegs Empfang haben“, sagte er. Allerdings nur im Grün mit Blick aufs Orlatal, im Haus selbst gehe es ihm wie dem Großteil der Gertewitzer, die in der Senke wohnen: Das Mobiltelefon bleibt stumm.

Vielleicht hat es auch etwas Gutes: Es entschleunigt das sonst so stressige Leben. Man ist nicht ständig erreichbar. Es soll ja Städter geben, die sich diese Abgeschiedenheit wünschen. Also ein triftiger Grund um aufs Land zu ziehen, aber nicht nach Gertewitz, denn da gibt’s kein Bauland mehr.