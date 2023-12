Trotz aller Widrigkeiten bitte Respekt wahren

Stephanie Rössel über den Umgang der Kreistagsmitglieder miteinander

Selten wurde in den Zuschauerreihen bei einer Kreistagssitzung so laut geschnauft und gestöhnt, ja sogar gelacht. Wobei dieses Lachen weniger auf etwas Lustigem begründet war, sondern weil jemand der Kreistagsmitglieder entweder ein anderes Mitglied persönlich angriff oder unsachlich wurde.

Auffällig oft, sollten Beschlüsse, die im Saale-Orla-Kreis zu treffen sind, mit bundespolitischen Fakten untermalt werden. Da wurde teilweise so weit ausgeholt, dass mehrfach beantragt wurde, die jeweilige Debatte zu beenden. Einige, die mit ihren Argumenten nicht weiter kamen, wurden lauter. Andere griffen regelrecht an, sodass sich sogar Zuschauende angesprochen fühlten. Es ist sicher richtig, Dinge auszudiskutieren. Auch, dass verschiedene Ansichten und Meinungen kundgetan werden, denn Demokratie und Widersprüche muss man aushalten können. Aber in den ganzen hitzigen Debatten, im Wahlkampfeifer, den Ängsten um die eigene Rathauskasse und vielleicht den festgefahrenen eigenen Ansichten, sollte man eine Sache immer wahren - Respekt den anderen gegenüber. Diesen Antrag würde ich gerne für die Kreistagssitzung stellen.

Stephanie Rössel, Lokalreporterin in der Redaktion Schleiz Foto: Schleiz

Zum Artikel: Landrat spricht von „grottigem“ Haushalt für 2024