Trotz Einschränkungen ein gutes Jahr in der Neustädter Begegnungsstätte

Der Tag der offenen Tür der Begegnungsstätte Am Markt in Neustadt lockte im September viele Besucher.

Wie für viele andere Einrichtungen auch, endet dieses Jahr für die Begegnungsstätte Am Markt in Neustadt, die in Trägerschaft des Diakonievereins Orlatal ist, frühzeitig. Mit dem ab Mittwoch geltenden harten Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie muss auch dort die Tür für Besucher vorerst bis 10. Januar geschlossen bleiben. Die zahlreichen Aktionen wie das Backen und Basteln, die in der Weihnachtszeit vorgesehen waren, müssen nun ausfallen. „Das ist schade, aber nicht zu ändern“, sagt Franziska Wunderlich, Leiterin der Begegnungsstätte.