Trotz klammer Kasse plant Ranis einige Investitionen

Ranis. Bürgermeister Andreas Gliesing benennt die wichtigsten Vorhaben in der Burgstadt

Die Fortschreibung des Haushaltsicherungskonzepts der Burgstadt Ranis steht in der kommenden Woche auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung, denn der Haushalt wurde in der letzten Stadtratssitzung beschlossen.

Seit 2014 ist man in der Konsolidierung und deshalb hat die Stadt seit Jahr und Tag nur begrenzte Möglichkeiten bei der Umsetzung von Wunschprojekten. Die gute Nachricht sei, so Bürgermeister Andreas Gliesing (Gewerbeverein), dass es Corona-Hilfen vom Land Thüringen gab. „Die Rücklagen konnten damit stark vergrößert werden, denn die Steuereinnahmen sind immens eingebrochen“, sagt er. Die Finanzspritze sei sehr verführerisch. Und doch könne man das Geld nicht mit vollen Händen ausgeben, fährt er mit dem Blick in die Zukunft gerichtet, fort. Das will er als Mahnung an den Stadtrat verstanden wissen.

Wie aus einer Mitteilung der Freien Wähler Ranis (FWR) hervorgeht, hätten diese Veränderungen in Höhe von 198.000 Euro zum vorgelegten Haushalt eingebracht. Damit habe man verhindern wollen, dass die Rücklagen zu sehr zusammenschmelzen. „Uns war es dabei wichtig, auch in den nächsten Jahren noch Maßnahmen aus kommunalen Mitteln tätigen zu können. Auch nach der vorgenommenen Erhöhung der Rücklagen ist aus Sicht der FWR trotzdem noch die Möglichkeit gegeben, weitere Investitionen in Ranis und seinen Ortsteilen in diesem Jahr zu tätigen“, schreibt FWR-Fraktionsvorsitzender Marcus Pavel zum Haushalt.

„Ich denke, sie haben das Augenmaß verloren“, kommentiert Gliesing. Die begrenzte personelle Betreuung von diversen Bauprojekten durch Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück sei ein wenig beachteter Faktor – neben dem finanziellen. „Es können gar nicht alle Wünsche abgearbeitet werden“, bremst er die Erwartungen. „Denn es ist ja schon Mitte des Jahres.“

Wirtschaften kann die Burgstadt in diesem Jahr mit einem Gesamtvolumen von 3.487.600 Euro.

Vorgesehen ist auch die Sanierung des ehemaligen Rathauses

Im verabschiedeten städtischen Haushalt ist eingeplant, dass in diesem Jahr ein neues Feuerwehrlöschfahrzeug bestellt werden soll. Mit der Maßgabe, dass dieses im Notfall auch durch die Burgtore passt. Denn das ist mit der momentanen Fahrzeugtechnik nicht möglich. „Zuerst war ein 120.000 Euro teureres Fahrzeug geplant, aber ein etwas größeres für 180.000 Euro ist gewünscht. Die Burg-Stiftung hat in Aussicht gestellt, einen Zuschuss von 45.000 Euro zu geben“, so der Bürgermeister. Zusätzliche Fördermittel müssten daher noch akquiriert werden. Er befürchtet, dass schlussendlich noch ein städtischer Eigenanteil von etwa 75.000 Euro zu stemmen sein wird. Es sei zu erwarten, dass das einsatzbereite Löschfahrzeug im Jahr 2022 auf dem Hof stehen wird. Und wird deshalb „erst 2022 kassenwirksam“, wie Gliesing sagt.

Am Ratsholz soll ein Feuerlöschteich ertüchtigt werden, um schneller bei Waldbränden reagieren zu können. Das zehntausend Euro teure Vorhaben wird zu 80 Prozent gefördert. Zudem ist entsprechende Technik für 5000 Euro, die ebenfalls förderfähig ist, angedacht.

Vorgesehen ist auch die Sanierung des ehemaligen Rathauses in der Lindenstraße 1. Die FWR beantragte dazu 75.000 Euro an Eigenmitteln in den Haushalt einzustellen. „Vorausgesetzt die Fördermittel aus dem Städtebaufond werden Ranis zu diesem Projekt genehmigt, wird an diesem Gebäude eine grundhafte Sanierung und Umnutzung zu Wohnungen erfolgen. Somit wäre ein ‘Schandfleck’ in der Innenstadt beseitigt“, so Marcus Pavel.

Die sogenannte Ausführungsplanung des Kleinkindspielplatzes am Marktzentrum sei noch in diesem Jahr angedacht, fährt Bürgermeister Andreas Gliesing fort. Regionales aus Stein, Holz und Sand soll zu einem Wasserspiel geformt werden. Ebenfalls mit Finanzhilfen werden 11.200 Euro investiert. „Auch dieses Projekt wird erst 2022 umgesetzt“, sagt er.

Kritisch sieht der Bürgermeister die bis ins nächste Jahr reichende Baumaßnahmen in der Baumgartenstraße. Gemeinsam mit dem Zweckverband Wasser und Abwasser (ZWA) Orla werden in der Tiefe die Rohre erneuert und damit auch die Straßenoberfläche und Gehwege. Rund 170.000 Euro werden investiert, davon sollen 85.500 Euro aus dem Stadtsäckel kommen. „Die Terminkette ist ziemlich eng“, sagt Gliesing. Zwei Bürgerbefragungen zur Neugestaltung der Straße hätten das gleiche Ergebnis zutage gefördert. „Der jetzige Zustand soll wieder hergestellt werden“, fasst er zusammen. „Da wurde unnötig Zeit vertrödelt.“ Bis Ende des Jahres sei mit dem Abschluss der Arbeiten vom ZWA zu rechnen, die Wiederherstellung der Straßenoberfläche verschiebe sich wohl auch ins Jahr 2022.