Turmblasen in Neustadt

Der Jahreswechsel wird in Neustadt an der Orla von stimmungsvoller Musik vom Kirchturm herab begleitet. Denn die Stadtkirche St. Johannis ist Schauplatz des Turmblasens zum Jahresabschied. Auftakt ist am Silvesterabend um 23.50 Uhr. Musiziert wird in Richtung Ost durch die Neustädter Turmbläser, heißt es auf der Internetseite der Stadt. Dieser Quelle zufolge wiederholt sich das Turmblasen kurz nach Mitternacht um 0.10 Uhr zur Begrüßung des neuen Jahres. Inwiefern die Bemühungen der Turmbläser zu diesem späteren Zeitpunkt nicht im Geknalle der Böller-Enthusiasten untergehen werden, ist der Veranstaltungsankündigung nicht zu entnehmen.

Stadtkirche St. Johannis, Kirchplatz 2, Neustadt