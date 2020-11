Seit Montag, 14. September, ist die Pößnecker Straße Turmgelänge im Bereich um das ausgebrannte Haus mit der Nummer 10 voll gesperrt. Denn das Haus wird abgerissen. Eine erste verkehrsrechtliche Anordnung galt zunächst bis zum 2. Oktober. Einen Monat später ist die Straße aber immer noch gesperrt.

Auf Nachfrage beim Ordnungsamt der Stadt teilte man mit, dass die Durchfahrt voraussichtlich noch bis zum 20. November nicht möglich sei. Nun ist ein deutliches Vorankommen zu entdecken.

Am Montag standen noch die drei Etagen des Gebäudes, welches am 9. Juli durch fahrlässiges Verhalten in Flammen aufging. Seit Mittwoch klafft nun schon eine Lücke zwischen den Nachbargebäuden.

Der Keller des Hauses mit der Nummer 10 müsse noch verfüllt werden und Mauersicherungen an den jeweiligen Nachbargebäuden vorgenommen werden, so Ordnungsamtsleiter Andreas Blümel. Und: „Die Abrissarbeiten an sich sind größtenteils erledigt.“