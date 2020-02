Über 300 Unterschriften in Langenorla gesammelt

Nach dem Teilerfolg in Wernburg, bei dem die Bürgerinitiative Wernburg-Langenorla für gerechte Abwasserentsorgung (BIWL) den vorläufigen Baustopp südlich der Seebachüberquerung per Gemeinderatsbeschluss erwirken konnte, sind nun auch erste konkrete Zeichen in Langenorla wahrzunehmen: Seit 14. Januar sammelten etwa sieben Mitglieder der Interessengruppe, allen voran Manfred Müller, Unterschriften in den drei Ortsteilen der Gemeinde, um den Willen der Bürger zum Ausdruck zu bringen, das nicht alle mit den derzeitigen Plänen des Zweckverbands Wasser und Abwasser Orla (ZWA) zum Anschluss an die zentrale Kläranlage in Pößneck einverstanden sind.

20 Prozent der Langenorlaer leisteten eine Unterschrift

Eine Kopie der Liste mit den 305 Unterzeichnern aus Langenorla stellten der Chef der BIWL, Uwe Oldenburg, und Manfred Müller dem ZWA zu. „Wir haben auch eine Kopie dem Langenorlaer Bürgermeister überstellt und auch ich besitze eine“, so Oldenburg. Müller und dessen Helfer sind einige Tage lang von Haus zu Haus gegangen und hätten in kürzester Zeit jede Menge Unterstützer gefunden. Etwa 20 Prozent der etwa 1500 Langenorlaer Einwohner trugen sich freiwillig in Liste ein.

Oldenburg vermutet, dass ZWA bewusst Informationen zurückhalte

Die BIWL bemängelt genau wie in Wernburg die fehlende Informationspolitik seitens des ZWA. Oldenburg fordert Aufklärung und mehr Transparenz zu den Plänen zum Anschluss der Ortsteile an die Kläranlage in Pößneck. Er behauptet, dass der ZWA bewusst Informationen zurückhalte, damit sich möglichst wenig betroffene Bürger gegen die vermutete flächendeckende Errichtung von privaten Hebeanlagen wehren. „Wir fordern Mitspracherecht und Gleichbehandlung“, so Oldenburg.

Dass es in Langenorla ungleich schwerer werden könnte bei der Durchsetzung der Ziele der BIWL als es noch in Wernburg der Fall war, sei beiden Männern nur allzu bewusst. Denn es gibt höchst unterschiedliche topographische Bedingungen in den Ortsteilen. Zudem gehen die Meinungen der Langenorlaern weit auseinander. „Die einen wollen eine vollbiologische Kläranlage, andere eine Hebeanlage, wiederum andere Leitungen mit Freigefälle“, weiß Manfred Müller.

Informationsveranstaltung am Mittwoch, 12. Februar in Wernburg

Es scheint jede Menge Rede- und Handlungsbedarf zu geben: Neben der Informationsveranstaltung der BIWL am kommenden Mittwoch in Wernburg kündigte Langenorlas Bürgermeister Lars Fröhlich eine eigene Einwohnerversammlung zum Thema am 13. März, ab 19 Uhr, in der Pension und Gasthaus Zum Golden Stern an.