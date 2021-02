Wasser ist die Quelle allen Lebens, lautet eine bekannte Weisheit. Ich bin mal wieder erstaunt, wenn man sich mit Experten, wie den beiden Angestellten des Gewässerunterhaltungsverbands (GUV) Obere Saale/Orla über das kühle Nass unterhält.

Die Orla, Namensgeber unseres schönen Landkreises, hat eine große Bedeutung. Es ist nicht nur ein kleiner Zufluss zur Saale, nein, es ist ein Hort für Lebewesen. Fische, Biber, Vögel und Millionen andere Tiere und Pflanzen leben an ihr, in ihr und über ihr. Wir Menschen leben vom und beeinflussen freilich auch den Strom des Lebens.

Lutz Wagner vom GUV verblüffte mit der Aussage, dass selbst Versiegelungen von Flächen, wie den dreispurigen Ausbau der Autobahn 9, den Abfluss des Wassers in die Orla beeinflusst. Die sogenannten Abflussspitzen nehmen zu, weil Starkregen-Ereignisse gehäufter auftreten.

Die Orla schwillt in solchen Momenten stärker an, lässt Gefahren für Hab, Gut und Leben durch die Begradigung des Flusses ansteigen, denn das Wasser hat im eng besiedelten Orlatal keinen Platz zum Ausweichen. Einen Rückbau zum mäandernden Flusslauf ist nur in Teilen möglich und unsagbar teuer. Eine Verbreiterung des Flusslaufs ist zumindest angedacht, auch wenn noch viele Steine aus dem Weg geräumt werden müssen. Wasser geht uns alle an.