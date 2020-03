Über die Abwasserbeseitigung in Wernburg

Das Ingenieurbüro VTU habe gute Arbeit geleistet, findet der Werkleiter des Zweckverband Wasser und Abwasser Orla (ZWA) Volkmar Göschka. Das Geraer Büro wurde vom ZWA beauftragt, den Bauabschnitt der Landesstraße in Wernburg, zwischen den Einmündungen Obere Gasse und An den Eichen, welches letztere und einen Teil der Straße Am Fuchsholz mit einschließt, zu planen.

Das Büro hatte nicht nur die Aufgabe die Lage der Abwasserkanäle und deren Hausanschlüsse – in Absprache mit den Grundstücksbesitzern – zu bestimmen, sondern als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr auch den grundhaften Ausbau der Schleizer Straße zu planen.

Letztere befindet sich nach dem jetzigen Kenntnisstand weiter in der Schublade, weil sie das Landesamt zu einem späteren Zeitpunkt umzusetzen will. Der als zweiter Bauabschnitt (BA 2) beim Anschluss Wernburgs an die zentrale Kläranlage in Pößneck bekannte Teil werde also zunächst nur die diesjährigen Arbeiten am Abwassernetz umfassen.

Bauabschnitt wird geändert

Seit Kurzem beinhaltet der BA 2 auch nur noch den Bereich zwischen der Brücke über den Seebach und der Oberen Gasse. „Das wird eine Freigefälleleitung sein“, weiß der VTU-Geschäftsführer René Stock.

Das Ingenieurbüro IWST in Erfurt, welches die übrigen Bauarbeiten in Wernburg plante und noch plant, ist aktuell damit beschäftigt, den herausgenommenen Teil des BA 2 mit einzuplanen, er gehöre jetzt zum BA 5. Dieser umfasste ursprünglich lediglich den Rasenweg und Am Tännig. Die Umsetzung ist für 2022 angedacht. „Es wird ergebnisoffen geplant“, informiert Göschka über den aktuellen Stand.

Das Zurückstellen des strittigen Abschnitts ab der Über- oder Unterquerung des Bachs in Richtung Bahren, sei als Entgegenkommen zu verstehen, führte er weiter aus. Die Bürger aus dem Oberdorf von Wernburg wünschten sich eine Neu-Planung. Dabei wird auch die Machbarkeit einer Verlegung der Rohre durch zwei private Grundstücke mit geprüft.

Für die kostengünstigste Variante entschieden

„Es ist unüblich, dass das Verlegen von Leitungen durch private Grundstücke geplant wird“, erklärt der VTU-Chef Stock. Obgleich die Möglichkeit laut ZWA-Satzung möglich sei, „das ist aber als eine Ausnahme zu betrachten“, wie Göschka ergänzt.

Deshalb bekam die VTU damals den Auftrag Freigefälle mit öffentlichem Pumpwerk oder Druckentwässerung kostenmäßig gegenüberzustellen. Die kostengünstigste Variante, sowohl insgesamt, also mit den Kosten für die Grundstückseigentümer, als auch für den Zweckverband, sei die Variante mit den privaten Hebeanlagen gewesen. Das hat der Verbandsrat in seine Haushaltsplanungen aufgenommen.

