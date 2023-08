Überangebot an Lehrstellen im Saale-Orla-Kreis

Pößneck/Schleiz. Jeder unversorgte Lehrstellensuchende kann aktuell unter mindestens sechs Ausbildungsplätzen auswählen – ein Rekordwert der jüngeren Zeit.

Ende Juli waren in Betrieben und Einrichtungen des Saale-Orla-Kreises laut Agentur für Arbeit Thüringen Ost mindestens 382 Lehrstellen noch unbesetzt. Auf der anderen Seite waren 62 junge Leute bekannt, die mit Hilfe des Arbeitsamtes einen geeigneten Ausbildungsplatz suchen. Jeder unversorgte Lehrstellensuchende kann aktuell also unter mindestens sechs Ausbildungsplätzen auswählen – ein Rekordwert der jüngeren Zeit.

Seit Beginn des laufenden Berufsberatungsjahres im Oktober 2022 hätten sich insgesamt 306 Berufsausbildungsbewerber und damit etwas weniger Jugendliche als im Vorjahr bei der Agentur gemeldet. Zugleich seien 770 Lehrstellen angezeigt worden – rund 100 beziehungsweise 15 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum.

Viele Chancen im Handwerk

„Ungeachtet der aktuellen Eintrübung des Arbeitsmarktes bleibt der regionale Ausbildungsmarkt von einem Überangebot an Ausbildungsstellen gekennzeichnet“, kommentiert die Agentur zur Situation in Ostthüringen. Jugendlichen, die noch keinen Vertrag in der Tasche haben, sollten sich unverzüglich bei der Agentur melden. „Wir haben in nahezu allen Branchen noch offene Stellen, egal ob in kleinen, mittelständischen oder Großbetrieben, im Handwerk oder in der Industrie“, teilt sie mit.